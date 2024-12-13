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Тренер Реала Сосьєдада зізнався, що Динамо його здивувало

13 декабря 2024 11:15
Станислав Костюк - Редактор
Тренер Реала Сосьедада расстроен, что его команда забила Динамо всего три гола
Тренер Иманоль Альгуасиль во время матча. Фото: Reuters/Vincent West
Станислав Костюк - Редактор

Испанский "Реал Сосьедад" одержал третью победу в шести матчах основного этапа Лиги Европы. Команда из Сан-Себастьяна разгромила киевское "Динамо" со счетом 3:0. 

Главный тренер команды Иманоль Альгуасиль считает, что его подопечные должны были забить больше голов, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Победа над "Динамо" позволила "Реалу Сосьедаду" улучшить шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Испанская команда занимает 12 место в общей турнирной таблице турнира. 

Альгуасиль раскритиковал обе команды 

Наставник "Реала Сосьедада" отметил, что его подопечные еще не набрали оптимальную форму, но улучшают собственную игру от матча к матчу. Альгуасиль считает, что у его команды большой потенциал, который не удалось полностью реализовать в матче "Динамо". 

Микель Оярсабаль
Микель Оярсабаль оформил дубль в ворота "Динамо". Фото: Reuters/Vincent West

Тренер испанской команды признался, что ожидал более содержательной игры от соперника. При этом он отметил, что только "Реал Сосьедад" сумел лишить киевлян мяча во всех поединках Лиги Европы. Испанцы доминировали и создали много моментов у ворот Георгия Бущана. Альгуасиль недоволен тем, что его подопечные забили только три гола. 

"Динамо" после поражения в этом матче потеряло все шансы продолжить борьбу за плей-офф Лиги Европы. 

Напомним, на матч "Реала Сосьедада" с "Динамо" принесли флаг так называемой "ДНР" — что известно. 

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спорт футбол Динамо Лига Европы тренер Реал Сосьедад

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