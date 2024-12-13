Тренер Реала Сосьедада расстроен, что его команда забила Динамо всего три гола

Тренер Иманоль Альгуасиль во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Испанский "Реал Сосьедад" одержал третью победу в шести матчах основного этапа Лиги Европы. Команда из Сан-Себастьяна разгромила киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Главный тренер команды Иманоль Альгуасиль считает, что его подопечные должны были забить больше голов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Альгуасиль раскритиковал обе команды

Наставник "Реала Сосьедада" отметил, что его подопечные еще не набрали оптимальную форму, но улучшают собственную игру от матча к матчу. Альгуасиль считает, что у его команды большой потенциал, который не удалось полностью реализовать в матче "Динамо".

Микель Оярсабаль оформил дубль в ворота "Динамо". Фото: Reuters/Vincent West

Тренер испанской команды признался, что ожидал более содержательной игры от соперника. При этом он отметил, что только "Реал Сосьедад" сумел лишить киевлян мяча во всех поединках Лиги Европы. Испанцы доминировали и создали много моментов у ворот Георгия Бущана. Альгуасиль недоволен тем, что его подопечные забили только три гола.

"Динамо" после поражения в этом матче потеряло все шансы продолжить борьбу за плей-офф Лиги Европы.

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