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Тренер Реала Сосьєдада зізнався, що Динамо його здивувало

13 грудня 2024 11:15
Станіслав Костюк - Редактор
Тренер Реала Сосьєдада засмучений, що його команда забила Динамо лише три голи
Тренер Іманоль Альгуасіль під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West
Станіслав Костюк - Редактор

Іспанський "Реал Сосьєдад" здобув третю перемогу у шести матчах основного етапу Ліги Європи. Команда із Сан-Себастьяна розгромила київське "Динамо" з рахунком 3:0.

Головний тренер команди Іманоль Альгуасіль вважає, що його підопічні мали забити більше голів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Перемога над "Динамо" дозволила "Реалу Сосьєдаду" покращити шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи. Іспанська команда займає 12 місце у загальній турнірній таблиці турніру.

Альгуасіль розкритикував обидві команди

Наставник "Реала Сосьєдада" зазначив, що його підопічні ще не набрали оптимальної форми, але покращують власну гру від матчу до матчу. Альгуасіль вважає, що його команда має великий потенціал, який не вдалося повністю реалізувати в матчі "Динамо".

Мікель Оярсабаль
Мікель Оярсабаль оформив дубль у ворота "Динамо" Фото: Reuters/Vincent West

Тренер іспанської команди зізнався, що чекав більш змістовної гри від суперника. При цьому він зазначив, що лише "Реал Сосьєдад" зумів позбавити киян м'яча у всіх поєдинках Ліги Європи. Іспанці домінували та створили багато моментів біля воріт Георгія Бущана. Альгуасіль незадоволений тим, що його підопічні забили лише три голи.

"Динамо" після поразки у цьому матчі втратило всі шанси продовжити боротьбу за плей-офф Ліги Європи.

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спорт футбол Динамо Ліга Європи тренер Реал Сосьєдад

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