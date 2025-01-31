Тренер РФШ назвал настоящую причину поражений от Динамо

Тренер РФШ Виктор Мороз. Фото: instagram.com/fk_rfs/

В рамках 8 тура Лиги Европы "Динамо" впервые победило на стадии Лиги Европы в этом сезоне. Полузащитник Александр Пихаленок забил во втором тайме гол в ворота РФШ, который принес "бело-синим" три очка.

Наставник команды РФШ из Латвии Виктор Мороз признал заслуженным результат матча, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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В активе "Динамо" оказалось 4 очка после 8 туров Лиги Европы. Киевская команда заняла третье с конца место в итоговой турнирной таблице. РФШ набрал на один балл больше и завершил турнир на две строчки выше, чем "бело-синие".

Эпизод во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Мороз доволен выступлением команды

Наставник напомним, что РФШ предрекали судьбу абсолютного аутсайдера турнира, который не наберет ни одного очка и даже не сможет забить гол. Тем не менее в активе подопечных Юрия Мороза оказалось 6 мячей, а Янис Икауниекс стал одним из лучших голеадоров турнира.

По словам главного тренера РФШ, его команда грамотно оборонялась в матче с "Динамо" и почти ничего не дала создать сопернику в атаке. Судьбу противостояния решила одна ошибка. Несмотря на разницу в бюджетах клубов, РФШ достойно сыграл с "Динамо".

"Соперник в целом очень хорошо играл, киевские игроки быстро меняли свои позиции. Но и у нас были шансы для того, чтобы забить гол. К сожалению, мы их не использовали. Не могу, конечно, сказать, что мы сегодня показали свою самую лучшую игру, но матч был интересным с первой и до последней его минуты", — заявил Мороз.

Напомним, Артем Милевский безжалостно раскритиковал одного из футболистов "Динамо" после победы над РФШ.

Тем временем бывший футболист "бело-синих" будет выступать за команду, которая конкурирует с "Динамо" за победу в УПЛ.

Руководство "Бенфики" готово рассмотреть предложение о трансфере Анатолия Трубина от известного английского клуба.