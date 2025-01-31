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Тренер РФШ назвав справжню причину поразки від Динамо

31 січня 2025 09:51
Станіслав Костюк - Редактор
Тренер РФШ назвав справжню причину поразок від Динамо
Тренер РФШ Віктор Мороз. Фото: instagram.com/fk_rfs/
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках 8-го туру Ліги Європи "Динамо" вперше перемогло на стадії Ліги Європи цього сезону. Півзахисник Олександр Піхальонок забив у другому таймі гол у ворота РФШ, який приніс "біло-синім" три очки.

Наставник команди РФШ з Латвії Віктор Мороз визнав заслуженим результат матчу, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

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В активі "Динамо" виявилося 4 очки після 8 турів Ліги Європи. Київська команда посіла третє з кінця місце в підсумковій турнірній таблиці. РФШ набрав на один бал більше й завершив турнір на два рядки вище, ніж "біло-сині".

Динамо Киев
Епізод під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Мороз задоволений виступом команди

Наставник нагадаємо, що РФШ передрікали долю абсолютного аутсайдера турніру, який не набере жодного очка й навіть не зможе забити гол. Проте в активі підопічних Юрія Мороза виявилося 6 м'ячів, а Яніс Ікауніекс став одним із найкращих голеадорів турніру.

За словами головного тренера РФШ, його команда грамотно оборонялася в матчі з "Динамо" і майже нічого не дала створити супернику в атаці. Долю протистояння вирішила одна помилка. Попри різницю в бюджетах клубів, РФШ гідно зіграв із "Динамо".

"Суперник загалом дуже добре грав, київські гравці швидко змінювали свої позиції. Але й у нас були шанси для того, щоб забити гол. На жаль, ми їх не використали. Не можу, звісно, сказати, що ми сьогодні показали свою найкращу гру, але матч був цікавим з першої й до останньої його хвилини", — заявив Мороз.

Нагадаємо, Артем Мілевський безжально розкритикував одного з футболістів "Динамо" після перемоги над РФШ.

Тим часом колишній футболіст "біло-синіх" виступатиме за команду, яка конкурує з "Динамо" за перемогу в УПЛ.

Керівництво "Бенфіки" готове розглянути пропозицію про трансфер Анатолія Трубіна від відомого англійського клубу.

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