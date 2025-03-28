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Тренера одной из лучших сборных обвинили в шпионаже

28 марта 2025 11:07
Иван Крутогоров - Редактор
Тухеля назвали немецким шпионом — что стало причиной заявления
Тренер Томас Тухель во время матча сборной Англии. Фото: Reuters/Toby Melville
Иван Крутогоров - Редактор

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель столкнулся со шквалом критики со стороны местных экспертов. Им не нравится, как играет команда под руководством немецкого специалиста.

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Рэднапп обвинил Тухеля в шпионаже, сообщает The Guardian

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Томас Тухель работает главным тренером сборной Англии меньше полугода. Под его руководством "три льва" уже обыграли Албанию и Латвию. За четыре последних поединка команда не пропустила ни одного гола в свои ворота. Но сборную в Англии традиционно продолжают критиковать. 

Томас Тухель
Томас Тухель с лидерами сборной Англии. Фото: Reuters/David Klein

Тухеля назвали шпионом 

Бывший тренер "Куинз Парк Рейнджерс", "Вест Хэма", сборной Иордании и других команд Харри Рэднапп не привел ни одной причины того, почему ему не нравится игра "трех львов". Однако при этом он сравнил наставника команды с Уильямом Джойсом, немецким шпионом в Великобритании времен Второй Мировой войны. 

Отец легенды "Ливерпуля" считает, что Томаса Тухеля послали в Англию для того, чтобы разрушить игру национальной команды. Это якобы должно помочь сборной Германии победить на ЧМ-2026. Все это Рэднапп говорил с непроницаемым выражением лица. Было непонятно, шутит он или нет. 

Напомним, на лидера киевского "Динамо" претендуют клубы из двух европейских чемпионатов. 

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