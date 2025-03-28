Тухеля назвали німецьким шпигуном — що стало причиною заяви

Тренер Томас Тухель під час матчу збірної Англії. Фото: Reuters/Toby Melville

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель зіткнувся зі шквалом критики з боку місцевих експертів. Їм не подобається, як грає команда під керівництвом німецького фахівця.

Колишній наставник "Тоттенгема" Гаррі Реднапп звинуватив Тухеля в шпигунстві, повідомляє The Guardian.

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Томас Тухель працює головним тренером збірної Англії менше ніж пів року. Під його керівництвом "три леви" вже обіграли Албанію та Латвію. За чотири останні поєдинки команда не пропустила жодного гола у свої ворота. Але збірну в Англії традиційно продовжують критикувати.

Томас Тухель із лідерами збірної Англії. Фото: Reuters/David Klein

Тухеля назвали шпигуном

Колишній тренер "Куїнз Парк Рейнджерс", "Вест Гема", збірної Йорданії та інших команд Харрі Реднапп не навів жодної причини того, чому йому не подобається гра "трьох левів". Однак при цьому він порівняв наставника команди з Вільямом Джойсом, німецьким шпигуном у Великій Британії часів Другої Світової війни.

Батько легенди "Ліверпуля" вважає, що Томаса Тухеля послали в Англію для того, щоб зруйнувати гру національної команди. Це нібито має допомогти збірній Німеччини перемогти на ЧС-2026. Усе це Реднапп говорив із непроникним виразом обличчя. Було незрозуміло, жартує він чи ні.

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