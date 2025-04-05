Скандал в УАФ — Езерского обвиняют в сотрудничестве с агентом Шаблием

Владимир Езерский. Фото: УАФ

В Украинской ассоциации футбола назревает большой скандал. Тренера сборной Украины U-20, и бывшего футболиста национальной команды Владимира Езерского обвинили в работе на агента Вадима Шаблия.

Об этом заявил журналист Михаил Спиваковский в эфире "ТаТоТаке".

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Езерский работает на агента

Разбирая ситуацию с конфликтом юного футболиста "Байера" Артема Степанова и Владимира Езерского журналисты обнаружили, что на самом деле произошло.

По словам Спиваковского, который ссылается на надежные источники, Степанов должен был работать с агентом Вадимом Шаблием и его компанией Pro Star. Однако, новый агент не смог устроить игрока в "Баварию" и затем новый клуб для Артема нашел его отец.

Артем Степанов. Фото: УАФ

После этой ситуации Степанов подписал контракт с немецкими агентами. С этого момента у Артема начались проблемы в сборной Украины, потому что отношение Езерского из хорошего стало плохим.

Главный тренер команд U-19 и U-20 Дмитрий Михайленко не вызывал Стапанова на все сборы, где его ассистентом был Езерский. Именно Владимир, вроде бы, был против вызова игрока "Байера".

Из-за одной ситуации нельзя обвинять тренера в ангажированности или коррупции. Однако, проблемы с Езерским возникают не впервые. Три года назад на YouTube-канале "Бомбардир" вышел ролик о Максиме Кучерявом, где были обвинения в сторону тренера.

Езерский в октябре 2018 года тренировал сборную U-17 и стимулировал Кучерявого перейти в "Динамо" или "Шахтер". Футболисту заявили, что для попадания в сборную он должен быть представителем одного из топовых клубов Украины.

Вторая проблемная ситуация произошла в марте 2025 года. Футболист львовских "Карпат" и сборной U-20 Артур Шах сообщил, что за два часа до матча сборной помощник главного тренера Езерский инициировал разговор, в котором обсуждал с игроком возможность его трудоустройства в европейском клубе благодаря подписанию личного контракта с необходимым агентом. Намек был на Pro Star Шаблия.

"Карпаты" после этого уволило Езерского, который также работал в клубе старшим тренером. Эта информация уже дошла до руководства УАФ.

Спиваковский отметил, что это не первый такой случай в молодежных сборных. Предыдущие разы наказывали максимум выговорами.

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