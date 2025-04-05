Скандал в УАФ — Єзерського звинувачують у співпраці з агентом Шаблієм

Володимир Єзерський. Фото: УАФ

В Українській асоціації футболу назріває великий скандал. Тренера збірної України U-20, та колишнього футболіста національної команди Володимира Єзерського звинуватили в роботі на агента Вадима Шаблія.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський в ефірі "ТаТоТаке".

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Єзерський працює на агента

Розбираючи ситуацію з конфліктом юного футболіста "Баєра" Артема Степанова та Володимира Єзерського журналісти виявили, що насправді сталося.

За словами Співаковського, який посилається на надійні джерела, Степанов мав працювати з агентом Вадимом Шаблієм та його компанією Pro Star. Однак, новий агент не зміг влаштувати гравця в "Баварію" й потім новий клуб для Артема знайшов його батько.

Артем Степанов. Фото: УАФ

Після цієї ситуації Степанов підписав контракт з німецькими агентами. З цього моменту у Артема почалися проблеми в збірній України, бо відношення Єзерського з хорошого стало поганим.

Головний тренер команд U-19 та U-20 Дмитро Михайленко не викликав Стапанова на всі сбори, де його асистентом був Єзерський. Саме Володимир, начебто, був проти виклику гравця "Баєра".

Через одну ситуацію не можна звинувачувати тренера в заангажованості або корупції. Однак, проблеми з Єзерським виникають не вперше. Три роки тому на YouTube-каналі "Бомбардир" вийшов ролик про Максима Кучерявого, де були звинувачення в бік тренера.

Єзерський в жовтні 2018 року тренував збірну U-17 й стимулював Кучерявого перейти в "Динамо" або "Шахтар". Футболісту заявили, що для потрапляння в збірну він має бути представником одного з топових клубів України.

Друга проблемна ситуація сталася в березні 2025 року. Футболіст львівських "Карпат" та збірної U-20 Артур Шах повідомив, що за дві години до матчу збірної помічник головного тренера Єзерський ініціював розмову, в якій обговорював з гравцем можливість його працевлаштування в європейському клубі завдяки підписанню особистого контракту з необхідним агентом. Натяк був на Pro Star Шаблія.

"Карпати" після цього звільнило Єзерського, який також працював в клубі старшим тренером. Ця інформація вже дійшла до керівництва УАФ.

Співаковський відзначив, що це не перший такий випадок в молодіжних збірних. Попередні рази карали максимум доганами.

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