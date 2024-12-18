Тренеров сборной США по биатлону обвинили в домогательствах

Биатлонистка Грейс Буто с медалями. Фото: NBC

В самый разгар кубка мира по биатлону 2024/2025 в США разгорелся серьезный скандал. Сразу несколько бывших спортсменок обвинили тренеров в насилии.

Одна из биатлонисток на фоне пережитого всерьез думала покончить жизнь самоубийством, сообщает Portland Press Herald.

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Бывшие американские спортсменки Джоан Уайлдер и Грейс Буто впервые публично выступили в прессе и обвинили тренеров сборной США в домогательствах и насилии. По словам биатлонисток, это продолжалось годами, а спортивные чиновники никак не реагировали на жалобы.

Немецкий тренер Вальтер Пихлер. Фото: facebook.com/walter.pichler.02

Детали скандала

Джоан Уайлдер выступала на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах, работала тренером и входила в исполнительный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр-2002. Грейс Буто была серебряным призером юношеского чемпионата мира 2009 года, неоднократно завоевывала медали на Кубке IBU.

Американские биатлонистки обвиняют в последовательных домогательствах бывшего тренера женской сборной США по биатлону, немца Вальтера Пихлера, а также Гери Коллиандера, Макса Кобба и Владимир Червенку.

По словам спортсменок, количество инцидентов с участием этих тренеров исчисляется десятками, среди их жертв оказались многие спортсменки. Грейс Буто столкнулась с преследованием еще в юношеском возрасте и была вынуждена завершить карьеру в 20 лет. Он всерьез думала о самоубийстве из-за того, что руководство Ассоциации биатлона США (USBA) игнорировало жалобы спортсменок.

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