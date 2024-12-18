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Тренеров сборной США по биатлону обвиняют в домогательствах

18 декабря 2024 10:37
Станислав Костюк - Редактор
Тренеров сборной США по биатлону обвинили в домогательствах
Биатлонистка Грейс Буто с медалями. Фото: NBC
Станислав Костюк - Редактор

В самый разгар кубка мира по биатлону 2024/2025 в США разгорелся серьезный скандал. Сразу несколько бывших спортсменок обвинили тренеров в насилии. 

Одна из биатлонисток на фоне пережитого всерьез думала покончить жизнь самоубийством, сообщает Portland Press Herald

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Бывшие американские спортсменки Джоан Уайлдер и Грейс Буто впервые публично выступили в прессе и обвинили тренеров сборной США в домогательствах и насилии. По словам биатлонисток, это продолжалось годами, а спортивные чиновники никак не реагировали на жалобы. 

Вальтер Пихлер
Немецкий тренер Вальтер Пихлер. Фото: facebook.com/walter.pichler.02

Детали скандала 

Джоан Уайлдер выступала на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах, работала тренером и входила в исполнительный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр-2002. Грейс Буто была серебряным призером юношеского чемпионата мира 2009 года, неоднократно завоевывала медали на Кубке IBU. 

Американские биатлонистки обвиняют в последовательных домогательствах бывшего тренера женской сборной США по биатлону, немца Вальтера Пихлера, а также Гери Коллиандера, Макса Кобба и Владимир Червенку. 

По словам спортсменок, количество инцидентов с участием этих тренеров исчисляется десятками, среди их жертв оказались многие спортсменки. Грейс Буто столкнулась с преследованием еще в юношеском возрасте и была вынуждена завершить карьеру в 20 лет. Он всерьез думала о самоубийстве из-за того, что руководство Ассоциации биатлона США (USBA) игнорировало жалобы спортсменок.

Напомним, известный латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой после расставания с Анной Седоковой. 

Украинский тренер Виктор Скрипник ведет переговоры с амбициозным клубом и может вернуться в УПЛ уже в 2025 году. 

Спортсменка Юлия Левченко продемонстрировала идеальную фигуру во время занятий в тренажерном зале. 

США скандал спорт Биатлон Кубок мира по биатлону

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10:16 В России задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:05 Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого, — СМИ

10:00 LOCAL UKRAINE 2.0 — форум для поддержки украинского бизнеса

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