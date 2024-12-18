Тренерів збірної США з біатлону звинуватили у домаганнях

Біатлоніст Грейс Буто з медалями. Фото: NBC

У розпал кубка світу з біатлону 2024/2025 в США спалахнув серйозний скандал. Одразу декілька колишніх спортсменок звинуватили тренерів у насильстві.

Одна з біатлоністок на тлі пережитого всерйоз думала покінчити життя самогубством, повідомляє Portland Press Herald.

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Колишні американські спортсменки Джоан Вайлдер та Грейс Буто вперше публічно виступили в пресі та звинуватили тренерів збірної США у домаганнях та насильстві. За словами біатлоністок, це тривало роками, а спортивні чиновники ніяк не реагували на скарги.

Німецький тренер Вальтер Піхлер. Фото: facebook.com/walter.pichler.02

Деталі скандалу

Джоан Вайлдер виступала на Олімпійських іграх у 1992 і 1994 роках, працювала тренером і входила до виконавчого комітету Олімпійських і Паралімпійських ігор-2002. Грейс Буто була срібною призеркою юнацького чемпіонату світу 2009 року, неодноразово здобувала медалі на Кубку IBU.

Американські біатлоністки звинувачують у послідовних домаганнях колишнього тренера жіночої збірної США з біатлону, німця Вальтера Піхлера, а також Гері Колліандера, Макса Кобба та Володимира Червенку.

За словами спортсменок, кількість інцидентів за участю цих тренерів обчислюється десятками, серед їхніх жертв опинилися багато спортсменок. Грейс Буто зіткнулася з переслідуванням ще у юнацькому віці й була змушена завершити кар'єру у 20 років. Він серйозно думала про самогубство через те, що керівництво Асоціації біатлону США (USBA) ігнорувало скарги спортсменок.

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