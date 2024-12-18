Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренерів збірної США з біатлону звинувачують у домаганнях arrow

Тренерів збірної США з біатлону звинувачують у домаганнях

18 грудня 2024 10:37
Станіслав Костюк - Редактор
Тренерів збірної США з біатлону звинуватили у домаганнях
Біатлоніст Грейс Буто з медалями. Фото: NBC
Станіслав Костюк - Редактор

У розпал кубка світу з біатлону 2024/2025 в США спалахнув серйозний скандал. Одразу декілька колишніх спортсменок звинуватили тренерів у насильстві.

Одна з біатлоністок на тлі пережитого всерйоз думала покінчити життя самогубством, повідомляє Portland Press Herald.

Читайте також:

Колишні американські спортсменки Джоан Вайлдер та Грейс Буто вперше публічно виступили в пресі та звинуватили тренерів збірної США у домаганнях та насильстві. За словами біатлоністок, це тривало роками, а спортивні чиновники ніяк не реагували на скарги.

Вальтер Піхлер
Німецький тренер Вальтер Піхлер. Фото: facebook.com/walter.pichler.02

Деталі скандалу

Джоан Вайлдер виступала на Олімпійських іграх у 1992 і 1994 роках, працювала тренером і входила до виконавчого комітету Олімпійських і Паралімпійських ігор-2002. Грейс Буто була срібною призеркою юнацького чемпіонату світу 2009 року, неодноразово здобувала медалі на Кубку IBU. 

Американські біатлоністки звинувачують у послідовних домаганнях колишнього тренера жіночої збірної США з біатлону, німця Вальтера Піхлера, а також Гері Колліандера, Макса Кобба та Володимира Червенку.

За словами спортсменок, кількість інцидентів за участю цих тренерів обчислюється десятками, серед їхніх жертв опинилися багато спортсменок. Грейс Буто зіткнулася з переслідуванням ще у юнацькому віці й була змушена завершити кар'єру у 20 років. Він серйозно думала про самогубство через те, що керівництво Асоціації біатлону США (USBA) ігнорувало скарги спортсменок.

Нагадаємо, відомий латвійський баскетболіст Яніс Тімма наклав на себе руки після розставання з Анною Сєдоковою.

Український тренер Віктор Скрипник веде переговори з амбітним клубом і може повернутися до УПЛ уже 2025 року.

Спортсменка Юлія Левченко продемонструвала ідеальну фігуру під час занять у тренажерному залі.

США скандал спорт Біатлон Кубок світу з біатлону

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 Грошова допомога для ВПО — де приймають заявки у грудні

10:51 На стіні реактора ЧАЕС виявили гриби, які живляться радіацією

10:44 Експосол США озвучив, які зміни принесе добудова Хмельницької АЕС

10:29 Скандал у лікарні — чим годують пацієнтів в Одесі

10:24 SpaceX запустила у космос два супутники зв’язку — фото

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

10:16 В Росії затримали підозрюваного у підриві генерала Ігоря Кирилова

10:05 Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого, — ЗМІ

10:00 LOCAL UKRAINE 2.0 — форум для підтримки українського бізнесу

09:58 Відмова від мобілізації через релігію — у Харкові судили чоловіка

09:53 Бійці ЗСУ отримають допомогу до 1,21 млн грн — хто в списку

11:00 Грошова допомога для ВПО — де приймають заявки у грудні

10:51 На стіні реактора ЧАЕС виявили гриби, які живляться радіацією

10:44 Експосол США озвучив, які зміни принесе добудова Хмельницької АЕС

10:29 Скандал у лікарні — чим годують пацієнтів в Одесі

10:24 SpaceX запустила у космос два супутники зв’язку — фото

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

10:16 В Росії затримали підозрюваного у підриві генерала Ігоря Кирилова

10:05 Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого, — ЗМІ

10:00 LOCAL UKRAINE 2.0 — форум для підтримки українського бізнесу

09:58 Відмова від мобілізації через релігію — у Харкові судили чоловіка

09:53 Бійці ЗСУ отримають допомогу до 1,21 млн грн — хто в списку

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

Text

08:00 Зустріч Зеленського з Туском у Львові — ефір Ранок.LIVE

17 грудня 2024
Text

23:04 Нардепка назвала проблему, яка впливає на громади Київщини

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії в метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні