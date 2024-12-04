Трубин призвал государство финансово помогать спортсменам

Трубин объяснил, как государство должно помогать спортсменам
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин объяснил, почему государство должно всегда помогать маленьким спортсменам на временно оккупированных территориях. Футболист "Бенфики" привел пример в пользу такой политики.
Трубин выразил свою точку зрения на основе личного опыта, сообщает "Трибуна".
Анатолий Трубин выступил на международном форуме "Сила спортивной дипломатии", где поделился мнением о важном вопросе, который волнует многих украинцев. Вратарь португальской "Бенфики" попросил не оставлять без поддержки детей на территориях, которые временно оккупировали россияне.
Что сказал Трубин
Футболист национальной команды считает, что государство должно продолжать поддерживать детей-спортсменов, которые остаются на территориях, которые занял враг. По словам игрока, даже небольшие ежемесячные суммы помогут этим людям сохранить веру в будущее и мотивацию, продолжить заниматься любимым делом.
Трубин заявил, что даже если благодаря этой поддержке в Украине появится хотя бы один спортсмен, все усилия государства окажутся оправданными. Спорт объединяет людей и дает им цель в жизни, помогает выстоять даже в сложных условиях. Анатолий поблагодарил всех гостей форума за поддержку людей на временно оккупированных территориях.
В качестве примера Трубин привел себя. Он родился в Донецке, учился в футбольной академии мариупольского "Ильичевца" и прекрасно знает, что такое оккупация родного города. Футболист заявил, что до сих пор ценит поддержку, которую получил от Украины. Теперь он словами и действиями оказывает помощь людям, которые столкнулись с такими же обстоятельствами.
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