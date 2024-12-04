Трубин призвал государство финансово помогать спортсменам

Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Florion Goga

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин объяснил, почему государство должно всегда помогать маленьким спортсменам на временно оккупированных территориях. Футболист "Бенфики" привел пример в пользу такой политики.

Трубин выразил свою точку зрения на основе личного опыта, сообщает "Трибуна".

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Анатолий Трубин выступил на международном форуме "Сила спортивной дипломатии", где поделился мнением о важном вопросе, который волнует многих украинцев. Вратарь португальской "Бенфики" попросил не оставлять без поддержки детей на территориях, которые временно оккупировали россияне.

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что сказал Трубин

Футболист национальной команды считает, что государство должно продолжать поддерживать детей-спортсменов, которые остаются на территориях, которые занял враг. По словам игрока, даже небольшие ежемесячные суммы помогут этим людям сохранить веру в будущее и мотивацию, продолжить заниматься любимым делом.

Трубин заявил, что даже если благодаря этой поддержке в Украине появится хотя бы один спортсмен, все усилия государства окажутся оправданными. Спорт объединяет людей и дает им цель в жизни, помогает выстоять даже в сложных условиях. Анатолий поблагодарил всех гостей форума за поддержку людей на временно оккупированных территориях.

В качестве примера Трубин привел себя. Он родился в Донецке, учился в футбольной академии мариупольского "Ильичевца" и прекрасно знает, что такое оккупация родного города. Футболист заявил, что до сих пор ценит поддержку, которую получил от Украины. Теперь он словами и действиями оказывает помощь людям, которые столкнулись с такими же обстоятельствами.

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