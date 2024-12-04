Трубін закликав державу фінансово допомагати спортсменам

Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Florion Goga

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін пояснив, чому держава має завжди допомагати маленьким спортсменам на тимчасово окупованих територіях. Футболіст "Бенфіки" навів приклад на користь такої політики.

Трубін висловив свій погляд на основі особистого досвіду, повідомляє "Трибуна".

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Анатолій Трубін виступив на міжнародному форумі "Сила спортивної дипломатії", де поділився думкою про важливе питання, яке хвилює багатьох українців. Воротар португальської "Бенфіки" попросив не залишати без підтримки дітей на теренах, які тимчасово окупували росіяни.

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку".

Що сказав Трубін

Футболіст національної команди вважає, що держава має продовжувати підтримувати дітей-спортсменів, які залишаються на територіях, які зайняв ворог. За словами гравця, навіть невеликі щомісячні суми допоможуть цим людям зберегти віру у майбутнє та мотивацію, продовжити займатися улюбленою справою.

Трубін заявив, що навіть якщо завдяки цій підтримці в Україні з'явиться хоча б один спортсмен, всі зусилля держави виявляться виправданими. окупованих територіях. Спорт об'єднує людей і дає їм мету у житті, допомагає вистояти навіть у складних умовах. Анатолій подякував усім гостям форуму за підтримку людей на тимчасово окупованих територіях.

Як приклад, Трубін привів себе. Він народився в Донецьку, навчався у футбольній академії маріупольського "Іллічівця" і чудово знає, що таке окупація рідного міста Футболіст заявив, що досі цінує підтримку, яку отримав від України. Тепер він словами та діями надає допомогу людям, які зіткнулися з такими самими обставинами.

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