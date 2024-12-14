Трубин стал одним из лучших голкиперов Европы по отбитым ударам

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Украинские футболисты продолжают покорять футбольную Европу. Один из лидеров сборной Украины отметился очередным достижением.

Голкипер сборной Украины и португальской "Бенфики" Анатолий Трубин вошел в тройку лучших вратарей ТОП-7 лиг Европы по проценту отбитых ударов, сообщает CIES Football Observatory.

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На каком месте Трубин

Украинец делит второе-третье место с португальцем Диого Коштой из "Порту" (82%). Первое место по этому показателю занимает испанский голкипер итальянской "Фиорентины" Давид Де Хеа (83%).

Важная деталь. В рейтинг попали исключительно те голкиперы, которые отыграли за свои клубы минимум 630 минут в национальном чемпионате.

В список также попали словенец Ян Облак из "Атлетико", поляк Марцин Булка из "Ниццы" и другие.

Анатолий Трубин в этом сезоне отыграл за "Бенфику" 20 поединков, пропустил 14 мячей.

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