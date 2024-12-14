Трубін став одним із найкращих голкіперів Європи за відбитими ударами

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Українські футболісти продовжують підкорювати футбольну Європу. Один із лідерів збірної України відзначився черговим досягненням.

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін увійшов до трійки кращих воротарів ТОП-7 ліг Європи за відсотком відбитих ударів, повідомляє CIES Football Observatory.

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На якому місці Трубін

Українець ділить друге-третє місце з португальцем Діого Коштою з "Порту" (82%). Перше місце за цим показником наразі займає іспанський голкіпер італійської "Фіорентини" Давид Де Хеа (83%).

Важлива деталь. До рейтингу потрапили виключно ті голкіпери, які відіграли за свої клуби мінімум 630 хвилин у національному чемпіонаті.

До списку також потрапили словенець Ян Облак з "Атлетико", поляк Марцин Булка з "Ніцци" та інші.

Анатолій Трубін цього сезону відіграв за "Бенфіку" 20 поєдинків, пропустив 14 м'ячів.

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