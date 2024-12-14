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Трубін увійшов до ТОП-3 воротарів Європи за унікальним показником

14 грудня 2024 14:17
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Трубін став одним із найкращих голкіперів Європи за відбитими ударами
Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Українські футболісти продовжують підкорювати футбольну Європу. Один із лідерів збірної України відзначився черговим досягненням.

Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін увійшов до трійки кращих воротарів ТОП-7 ліг Європи за відсотком відбитих ударів, повідомляє CIES Football Observatory.

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Він посів місце поруч з дуже відомими воротарями. 

На якому місці Трубін

Українець ділить друге-третє місце з португальцем Діого Коштою з "Порту" (82%). Перше місце за цим показником наразі займає іспанський голкіпер італійської "Фіорентини" Давид Де Хеа (83%).

Важлива деталь. До рейтингу потрапили виключно ті голкіпери, які відіграли за свої клуби мінімум 630 хвилин у національному чемпіонаті. 

До списку також потрапили словенець Ян Облак з "Атлетико", поляк Марцин Булка з "Ніцци" та інші. 

Анатолій Трубін цього сезону відіграв за "Бенфіку" 20 поєдинків, пропустив 14 м'ячів. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Бенфіка Анатолій Трубін

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