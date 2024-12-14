Трубін став одним із найкращих голкіперів Європи за відбитими ударами

Трубін увійшов до ТОП-3 воротарів Європи за унікальним показником
Українські футболісти продовжують підкорювати футбольну Європу. Один із лідерів збірної України відзначився черговим досягненням.
Голкіпер збірної України та португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін увійшов до трійки кращих воротарів ТОП-7 ліг Європи за відсотком відбитих ударів, повідомляє CIES Football Observatory.
Він посів місце поруч з дуже відомими воротарями.
На якому місці Трубін
Українець ділить друге-третє місце з португальцем Діого Коштою з "Порту" (82%). Перше місце за цим показником наразі займає іспанський голкіпер італійської "Фіорентини" Давид Де Хеа (83%).
Важлива деталь. До рейтингу потрапили виключно ті голкіпери, які відіграли за свої клуби мінімум 630 хвилин у національному чемпіонаті.
До списку також потрапили словенець Ян Облак з "Атлетико", поляк Марцин Булка з "Ніцци" та інші.
Анатолій Трубін цього сезону відіграв за "Бенфіку" 20 поєдинків, пропустив 14 м'ячів.
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