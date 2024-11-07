Трубин оказался в эпицентре скандала из-за российского гражданства

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин помимо своей воли оказался втянут в скандал. В Португалии начали считать игрока россиянином.

Авторитетное местное издание A Bola назвало Трубина "российским вратарем".

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Анатолий Трубин в украинском флаге. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Как Трубин "стал россиянином"

Голкипер "Бенфики" получил наивысший балл среди игроков обеих команд. Он девять раз спасал свои ворота и пропустил только один гол в матче, в котором "Бавария" доминировала на поле с первой до последней минуты.

Анатолий Трубин в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

После финального свистка корреспонденты взяли интервью у Трубина. Вскоре авторитетное португальское издание A Bola выпустило материал, который был посвящен голкиперу "Бенфики".

Скандал разгорелся из-за названия статьи. "Русский голкипер заявил, что всегда стремится сохранить ворота сухими", — гласил заголовок материала. В оригинале Трубина назвали "guarda-redes russо".

Скандальный заголовок. Фото: скриншот A Bola

Редакция портала достаточно быстро исправила ошибку, и вскоре Анатолий Трубина "записали" украинским голкипером. Однако ошибку успели заменить многие болельщики.

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