Трубин оказался в эпицентре скандала из-за российского гражданства

Трубин в эпицентре скандала — голкипера назвали россиянином
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин помимо своей воли оказался втянут в скандал. В Португалии начали считать игрока россиянином.
Авторитетное местное издание A Bola назвало Трубина "российским вратарем".
Анатолий Трубин провел хороший матч за "Бенфику" против "Баварии" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Именно украинца признали лучшим футболистом еврокубкового поединка.
Как Трубин "стал россиянином"
Голкипер "Бенфики" получил наивысший балл среди игроков обеих команд. Он девять раз спасал свои ворота и пропустил только один гол в матче, в котором "Бавария" доминировала на поле с первой до последней минуты.
После финального свистка корреспонденты взяли интервью у Трубина. Вскоре авторитетное португальское издание A Bola выпустило материал, который был посвящен голкиперу "Бенфики".
Скандал разгорелся из-за названия статьи. "Русский голкипер заявил, что всегда стремится сохранить ворота сухими", — гласил заголовок материала. В оригинале Трубина назвали "guarda-redes russо".
Редакция портала достаточно быстро исправила ошибку, и вскоре Анатолий Трубина "записали" украинским голкипером. Однако ошибку успели заменить многие болельщики.
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