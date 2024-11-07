Трубін опинився в епіцентрі скандалу через російське громадянство

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін всупереч своєї волі виявився втягнутий у скандал. У Португалії почали вважати гравця росіянином.

Авторитетне місцеве видання A Bola назвало Трубіна "російським воротарем".

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Анатолій Трубін в українському прапорі. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Як Трубін "став росіянином"

Голкіпер "Бенфіки" отримав найвищий бал серед гравців обох команд. Він дев'ять разів рятував свої ворота та пропустив лише один гол у матчі, у якому "Баварія" домінувала на полі з першої до останньої хвилини.

Анатолій Трубін у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Після фінального свистка кореспонденти взяли інтерв'ю у Трубіна. Незабаром авторитетне португальське видання A Bola випустило матеріал, присвячений голкіперу "Бенфіки".

Скандал спалахнув через назву статті. "Російський голкіпер заявив, що завжди прагне зберегти ворота сухими", — говорив заголовок матеріалу. В оригіналі Трубіна назвали "guarda-redes russо".

Скандальний заголовок. Фото: скриншот A Bola

Редакція порталу досить швидко виправила помилку, і незабаром Анатолія Трубіна "записали" як українського голкіпера. Однак помилку встигли замінити багато вболівальників.

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