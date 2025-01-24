Довбик был заменен в матче Лиги Европы — известна причина

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

В четверг, 23 января, состоялись очередные матчи Лиги Европы. Свой поединок отыграла и команда украинца.

Главный тренер итальянской "Ромы" Клаудио Раньери был вынужден заменить украинца Артема Довбика в перерыве матча с нидерландским АЗ, сообщает UEFA.com.

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Игроки итальянской "Ромы" перед матчем. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Почему Раньери заменил Довбыка

Клаудио Раньери в послематчевом комментарии объяснил, что дело было в желтой карточке Довбика.

"Я снял Довбика, потому что у него уже была желтая карточка. С выходом Суле мы создали не один момент. Но, в конце концов, важен итоговый результат", — сказал он.

Итальянская "Рома" после семи сыгранных матчей в Лиге Европы занимает 21 место. Она рискует не попасть в плей-офф, но все будет зависеть от последнего тура.

В восьмом туре "Рома" будет принимать на своем поле немецкий "Айнтрахт", матч состоится 30 января.

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