Важливий гравець Динамо пропустить матч Ліги Європи — що відомо

Гравець київського "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" напередодні останнього матчу загального етапу Ліги Європи залишиться без ключового гравця. Він доповнить список тимчасових втрат киян.

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко не зможе зіграти з латвійським РФС у останньому турі загального етапу Ліги Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чому Шапаренко пропустить матч

У грі з "Галатасараєм" Микола Шапаренко отримав попередження. Воно стало третім у матчах основного раунду Ліги Європи. Таким чином, він отримає дискваліфікацію на наступний поєдинок.

Поєдинок "Динамо" проти РФШ відбудеться 30 січня, він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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