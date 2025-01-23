Важливий гравець Динамо пропустить матч Ліги Європи — що відомо

Ключовий гравець Динамо пропустить вирішальний тур Ліги Європи
Київське "Динамо" напередодні останнього матчу загального етапу Ліги Європи залишиться без ключового гравця. Він доповнить список тимчасових втрат киян.
Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко не зможе зіграти з латвійським РФС у останньому турі загального етапу Ліги Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.
Киянам доведеться знову грати без кількох важливих гравців. Правда, сам матч уже стане простою формальністю.
Чому Шапаренко пропустить матч
У грі з "Галатасараєм" Микола Шапаренко отримав попередження. Воно стало третім у матчах основного раунду Ліги Європи. Таким чином, він отримає дискваліфікацію на наступний поєдинок.
Поєдинок "Динамо" проти РФШ відбудеться 30 січня, він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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