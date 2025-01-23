Важный игрок Динамо пропустит матч Лиги Европы — что известно

Игрок киевского "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" накануне последнего матча общего этапа Лиги Европы останется без ключевого игрока. Он дополнит список временных потерь киевлян.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не сможет сыграть с латвийским РФС в последнем туре общего этапа Лиги Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Почему Шапаренко пропустит матч

В игре с "Галатасараем" Николай Шапаренко получил предупреждение. Оно стало третьим в матчах основного раунда Лиги Европы. Таким образом, он получит дисквалификацию на следующий поединок.

Поединок "Динамо" против РФШ состоится 30 января, он начнется в 22:00 по киевскому времени.

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