Важный игрок Динамо пропустит матч Лиги Европы — что известно

Ключевой игрок Динамо пропустит решающий тур Лиги Европы
Киевское "Динамо" накануне последнего матча общего этапа Лиги Европы останется без ключевого игрока. Он дополнит список временных потерь киевлян.
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не сможет сыграть с латвийским РФС в последнем туре общего этапа Лиги Европы, сообщает портал Новини.LIVE.
Киевнялам придется снова играть без нескольких важных игроков. Правда, сам матч уже станет простой формальностью.
Почему Шапаренко пропустит матч
В игре с "Галатасараем" Николай Шапаренко получил предупреждение. Оно стало третьим в матчах основного раунда Лиги Европы. Таким образом, он получит дисквалификацию на следующий поединок.
Поединок "Динамо" против РФШ состоится 30 января, он начнется в 22:00 по киевскому времени.
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