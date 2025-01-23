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Ключевой игрок Динамо пропустит решающий тур Лиги Европы

23 января 2025 17:03
Александр Ильющенков - Редактор
Важный игрок Динамо пропустит матч Лиги Европы — что известно
Игрок киевского "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Александр Ильющенков - Редактор

Киевское "Динамо" накануне последнего матча общего этапа Лиги Европы останется без ключевого игрока. Он дополнит список временных потерь киевлян.

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко не сможет сыграть с латвийским РФС в последнем туре общего этапа Лиги Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Киевнялам придется снова играть без нескольких важных игроков. Правда, сам матч уже станет простой формальностью.

 

Почему Шапаренко пропустит матч

В игре с "Галатасараем" Николай Шапаренко получил предупреждение. Оно стало третьим в матчах основного раунда Лиги Европы. Таким образом, он получит дисквалификацию на следующий поединок.

Поединок "Динамо" против РФШ состоится 30 января, он начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи об отставке после матча Лиги чемпионов.

Наставник французского "ПСЖ" Луис Энрике отпраздновал победу над в матче ЛЧ. 

"Ливерпуль" уже нашел игрока, который заменит лидера команды Мохаммеда Салаха.

У Александра Усика может появиться новый соперник в этом году, уже известно его имя.

спорт футбол Динамо Лига Европы Николай Шапаренко

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