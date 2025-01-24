Довбик був замінений у матчі Ліги Європи — відома причина

Форвард італійської "Роми" Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

У четвер, 23 січня, відбулись чергові матчі Ліги Європи. Свій поєдинок відіграла й команда українця.

Головний тренер італійської "Роми" Клаудіо Раньєрі був змушений замінити українця Артема Довбика в перерві матчу з нідерландським АЗ, повідомляє UEFA.com.

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Гравці італійської "Роми" перед матчем. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Чому Раньєрі замінив Довбика

Клаудіо Раньєрі у післяматчовому коментарі пояснив, що справа була в жовтій картці Довбика.

"Я зняв Довбика, бо у нього вже була жовта картка. З виходом Суле ми створили не один момент. Але, зрештою, важливий підсумковий результат", — сказав він.

Італійська "Рома" після семи зіграних матчів у Лізі Європи посідає 21 місце. Вона ризикує не потрапити до плей-оф, але все залежатиме від останнього туру.

У восьмому турі "Рома" прийматиме на своєму полі німецький "Айнтрахт", матч відбудеться 30 січня.

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