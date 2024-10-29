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Цыганков почти выздоровел после травмы — что известно

29 октября 2024 15:03
Станислав Костюк - Редактор
Цыганков вернется на поле перед важным для Жироны матчем
Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в ближайшее время снова сыграет за "Жирону". Один из лидеров команды близок к полному восстановлению после травмы. 

Тренерский штаб "Жироны" намерен осторожно использовать Цыганкова, сообщает аккаунт клуба в Instagram

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Виктор Цыганков получил серьезную травму колена еще в октябре. Изначально врачи "Жироны" были уверены, что раньше середины ноября украинец не сможет выйти на поле. Однако восстановление игрока проходит быстрее, чем по графику. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: www.instagram.com/gironafc/

Когда сыграет Цыганков 

Украинский футболист уже начал тренироваться в общей группе игроков "Жироны". Цыганков пропустит два ближайших поединка — в Кубке Испании и Ла Лиге. Однако он может быть доступен уже 5 ноября, когда "Жирона" сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов. 

Каталонская команда неудачно начала нынешний сезон. В 11 турах чемпионата Испании подопечные Мичела Санчеса одержали только три победы и занимают 13 место в турнирной таблице Ла Лиги. 

Виктор Цыганков сыграл в этом сезоне восемь поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, президент "Полесья" Геннадий Буткевич назвал источник финансирования житомирской команды. 

Форвард "Реала" Винисиус Жуниор был шокирован результатами голосования перед церемонией "Золотого мяча". 

Лидер "Баварии" Харри Кейн раскритиковал Килиана Мбаппе из-за отсутствия на церемонии "Золотой мяч-2024". 

спорт футбол Испанская Ла Лига Жирона Виктор Цыганков

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