Цыганков вернется на поле перед важным для Жироны матчем

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков в ближайшее время снова сыграет за "Жирону". Один из лидеров команды близок к полному восстановлению после травмы.

Тренерский штаб "Жироны" намерен осторожно использовать Цыганкова, сообщает аккаунт клуба в Instagram.

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Виктор Цыганков получил серьезную травму колена еще в октябре. Изначально врачи "Жироны" были уверены, что раньше середины ноября украинец не сможет выйти на поле. Однако восстановление игрока проходит быстрее, чем по графику.

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: www.instagram.com/gironafc/

Когда сыграет Цыганков

Украинский футболист уже начал тренироваться в общей группе игроков "Жироны". Цыганков пропустит два ближайших поединка — в Кубке Испании и Ла Лиге. Однако он может быть доступен уже 5 ноября, когда "Жирона" сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов.

Каталонская команда неудачно начала нынешний сезон. В 11 турах чемпионата Испании подопечные Мичела Санчеса одержали только три победы и занимают 13 место в турнирной таблице Ла Лиги.

Виктор Цыганков сыграл в этом сезоне восемь поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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