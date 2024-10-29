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Циганков майже одужав після травми — що відомо

29 жовтня 2024 15:03
Станіслав Костюк - Редактор
Циганков повернеться на поле перед важливим для Жирони матчем
Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/gironafc/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Віктор Циганков найближчим часом знову зіграє за "Жирону". Один із лідерів команди близький до повного відновлення після травми.

Тренерський штаб "Жирони" має намір обережно використовувати Циганкова, повідомляє аккаунт клубу в Instagram.

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Віктор Циганков отримав серйозну травму коліна ще у жовтні. Спочатку лікарі "Жирони" були впевнені, що раніше за середину листопада українець не зможе вийти на поле. Однак відновлення гравця відбувається швидше, ніж за графіком.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: www.instagram.com/gironafc/

Коли зіграє Циганков

Український футболіст уже почав тренуватися у загальній групі гравців "Жирони". Циганков пропустить два найближчих поєдинки — у Кубку Іспанії та Ла-Лізі. Однак він може бути доступний вже 5 листопада, коли "Жирона" зіграє із ПСВ у Лізі чемпіонів.

Каталонська команда невдало розпочала нинішній сезон. У 11 турах чемпіонату Іспанії підопічні Мічела Санчеса здобули лише три перемоги та посідають 13 місце у турнірній таблиці Ла-Ліги.

Віктор Циганков зіграв цього сезону вісім поєдинків, забив один гол і зробив одну результативну передачу.

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спорт футбол Іспанська Ла Ліга Жирона Віктор Циганков

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