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Цыганков не поможет сборной в октябрьских матчах: теперь официально

2 октября 2023 18:49
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Агабекян Карен
редактор
Цыганков не поможет сборной в октябрьских матчах: теперь официально
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прошел медобследование. Оказалось, что у игрока серьезная травма, из-за которой он пропустит длительный срок.

Об этом сообщила пресс-служба "Жироны".

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Отметим, что футболист травмировался в первом тайме матча с "Реалом" в Ла-Лиге. В перерыве игры украинец попросил о замене из-за боли в ноге.

Цыганков пропустит матчи сборной

По информации каталонского клуба, у Цыганкова диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Медики прогнозировали, что футболист восстановится примерно через 30 дней.

Отметим, что из-за травмы Цыганков 14 и 17 октября пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты в квалификации чемпионата Европы-2024.

Добавим, что Цыганков в этом сезоне провел за "Жирону" восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

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