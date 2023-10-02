Цыганков не поможет сборной в октябрьских матчах: теперь официально

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Вингер испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков прошел медобследование. Оказалось, что у игрока серьезная травма, из-за которой он пропустит длительный срок.

Об этом сообщила пресс-служба "Жироны".

Читайте также:

Отметим, что футболист травмировался в первом тайме матча с "Реалом" в Ла-Лиге. В перерыве игры украинец попросил о замене из-за боли в ноге.

COMUNICAT MÉDIC:



PORTU: Edema ossi al mal·lèol tibial del tobillo derecho y rotura de la aponeurosi glútia izquierda. La evolucion marcará su disponibilidad.



TSYGANKOV: Lesió al bíceps femoral de la cama derecha. Temps de baja aprox.: 11.00 #GironaFC - Girona FC (@GironaFC) October 2, 2023

Цыганков пропустит матчи сборной

По информации каталонского клуба, у Цыганкова диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. Медики прогнозировали, что футболист восстановится примерно через 30 дней.

Отметим, что из-за травмы Цыганков 14 и 17 октября пропустит матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты в квалификации чемпионата Европы-2024.

Добавим, что Цыганков в этом сезоне провел за "Жирону" восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне сменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену для бельгийца.

Почему Цыганков не вышел на второй тайм игры с "Реалом": это отразится на сборной Украины.

Топ спортсменов, ушедших защищать Украину: они не побоялись.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.