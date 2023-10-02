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Циганков не допоможе збірній у жовтневих матчах: тепер офіційно

2 жовтня 2023 18:49
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Агабекян Карен
редактор
Циганков не допоможе збірній у жовтневих матчах: тепер офіційно
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков пройшов медобстеження. Виявилось, що у гравця серйозна травма, через яку він пропустить тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба "Жирони".

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Зазначимо, що футболіст травмувався у першому таймі матчу з "Реалом" у Ла-Лізі. У перерві гри українець попросив про заміну через біль в нозі.

Циганков пропустить матчі збірної

За інформацією каталонського клубу, у Циганкова діагностовано травму двоголового м'яза стегна правої ноги. Медики прогнозували, що футболіст відновиться приблизно через 30 днів.

Зазначимо, що Циганков через травму 14 та 17 жовтня пропустить матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Додамо, що Циганков цього сезону провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.

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