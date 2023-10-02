Циганков не допоможе збірній у жовтневих матчах: тепер офіційно

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Вінгер іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков пройшов медобстеження. Виявилось, що у гравця серйозна травма, через яку він пропустить тривалий термін.

Про це повідомила пресслужба "Жирони".

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Зазначимо, що футболіст травмувався у першому таймі матчу з "Реалом" у Ла-Лізі. У перерві гри українець попросив про заміну через біль в нозі.

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PORTU: Edema ossi al mal·lèol tibial del turmell dret i trencament de l’aponeurosi glútia esquerra. L’evolució marcarà la seva disponibilitat.



TSYGANKOV: Lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Temps de baixa aprox.: 1 mes#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) October 2, 2023

Циганков пропустить матчі збірної

За інформацією каталонського клубу, у Циганкова діагностовано травму двоголового м'яза стегна правої ноги. Медики прогнозували, що футболіст відновиться приблизно через 30 днів.

Зазначимо, що Циганков через травму 14 та 17 жовтня пропустить матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти у кваліфікації на чемпіонат Європи-2024.

Додамо, що Циганков цього сезону провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.

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