Жирона не продала Цыганкова, им интересовали три клуба АПЛ

Виктор Цыганков в новой форме "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Сразу три клуба АПЛ проявили интерес к полузащитнику сборной Украины Виктору Цыганкову. "Жирона" повысила трансферную стоимость игрока, но потом отказалась его продавать.

Стала известна причина, из-за которой Цыганков продолжит карьеру в Испании, сообщает El Nacional.

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Английские "Эвертон", "Сандерленд" и "Кристал Пэлас" активно вели переговоры со спортивным директором каталонского клуба, предлагая около 20 млн евро за переход Виктора Цыганкова. Но в дело вмешался главный тренер "Жироны" Мичел.

Тренер Мичел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Почему Цыганков остался в Испании

Наставник каталонской команды попросил руководство приостановить все трансферные обсуждения, отметив, что Цыганков является ключевым игроком и важной частью стратегии команды. Это решение клуб поддержал и заморозил ход переговоров, несмотря на реальный интерес из Англии.

Сам Цыганков остался в размышлениях. Он попросил своего агента внимательно изучить все варианты и предложения, понимая, что пока его будущее в "Жироне" до конца не ясно. Игрок готов к смене обстановки, но не спешит уходить.

В прошедшем сезоне 2024/25 Виктор провел 32 матча в Ла Лиге, забив два гола и отдав пять результативных передач. Его контракт с "Жироной" действует до 2027 года.

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