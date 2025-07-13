Жирона не продала Циганкова, ним цікавилися три клуби АПЛ

Циганков не перейде в клуб з АПЛ — відома причина
Відразу три клуби АПЛ виявили інтерес до півзахисника збірної України Віктора Циганкова. "Жирона" підвищила трансферну вартість гравця, але потім відмовилася його продавати.
Стала відома причина, через яку Циганков продовжить кар'єру в Іспанії, повідомляє El Nacional.
Англійські "Евертон", "Сандерленд" та "Кристал Пелас" активно вели переговори зі спортивним директором каталонського клубу, пропонуючи близько 20 млн євро за перехід Віктора Циганкова. Але в справу втрутився головний тренер "Жирони" Мічел.
Чому Циганков залишився в Іспанії
Наставник каталонської команди попросив керівництво призупинити всі трансферні обговорення, зазначивши, що Циганков є ключовим гравцем і важливою частиною стратегії команди. Це рішення клуб підтримав та заморозив хід переговорів, попри реальний інтерес з Англії.
Сам Циганков залишився в роздумах. Він попросив свого агента уважно вивчити всі варіанти та пропозиції, розуміючи, що поки його майбутнє в "Жироні" до кінця не зрозуміле. Гравець готовий до зміни обстановки, але не поспішає йти.
Минулого сезону 2024/25 Віктор провів 32 матчі в Ла-Лізі, забивши два голи та віддавши п'ять результативних передач. Його контракт із "Жироною" діє до 2027 року.
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