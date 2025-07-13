Жирона не продала Циганкова, ним цікавилися три клуби АПЛ

Віктор Циганков у новій формі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Відразу три клуби АПЛ виявили інтерес до півзахисника збірної України Віктора Циганкова. "Жирона" підвищила трансферну вартість гравця, але потім відмовилася його продавати.

Стала відома причина, через яку Циганков продовжить кар'єру в Іспанії, повідомляє El Nacional.

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Англійські "Евертон", "Сандерленд" та "Кристал Пелас" активно вели переговори зі спортивним директором каталонського клубу, пропонуючи близько 20 млн євро за перехід Віктора Циганкова. Але в справу втрутився головний тренер "Жирони" Мічел.

Тренер Мічел Санчес. Фото: instagram.com/gironafc/

Чому Циганков залишився в Іспанії

Наставник каталонської команди попросив керівництво призупинити всі трансферні обговорення, зазначивши, що Циганков є ключовим гравцем і важливою частиною стратегії команди. Це рішення клуб підтримав та заморозив хід переговорів, попри реальний інтерес з Англії.

Сам Циганков залишився в роздумах. Він попросив свого агента уважно вивчити всі варіанти та пропозиції, розуміючи, що поки його майбутнє в "Жироні" до кінця не зрозуміле. Гравець готовий до зміни обстановки, але не поспішає йти.

Минулого сезону 2024/25 Віктор провів 32 матчі в Ла-Лізі, забивши два голи та віддавши п'ять результативних передач. Його контракт із "Жироною" діє до 2027 року.

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