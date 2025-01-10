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Цыганков негласно помогает украинским школьникам — что известно

10 января 2025 16:45
Станислав Костюк - Редактор
В винницкой Ниве сделал неожиданное заявление о Цыганкове
Виктор Цыганков в новом образе. Фото: instagram.com/gironafc/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков возвращается на поле после травмы. Футболист вошел в заявку каталонской команды на матч 20 тура испанской Ла Лиги.

Цыганков давно живет в Испании, но продолжает помогать родной стране, сообщает "Украинский футбол". 

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Бывший вице-президент винницкой "Нивы" Игорь Гатауллин признался в том, что Виктор Цыганков не забывает о клубе, из которого он перешел в "Динамо". Футболист сборной Украины регулярно помогает родной команде, причем старается делать это не публично. 

"Последнее, что Виктор Цыганков сделал вместе с отцом – для своей футбольной школы закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских команд винницкой "Нивы". Это было полгода назад", — рассказал Гатауллин. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Неудачный сезон для Цыганкова

В прошлом сезоне украинский футболист был одним из лидеров "Жироны". Однако сейчас ситуация изменилась. Травмы мешают украинцу стабильно выходить на поле, он получил уже несколько повреждений за четыре месяца. Из-за них футболист пропустил и важные матчи национальной команды. 

Цыганков может выйти на поле впервые после долгой паузы уже в субботу, 11 января. В рамках 20 тура чемпионата Испании "Жирона" сыграет на выезде против "Алавеса". Украинец попал в заявку своей команды на поединок. 

После 18 матчей в Ла Лиге "Жирона" занимает 8 место в турнирной таблице. Цыганков сыграл только 10 поединков, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. 

Напомним, украинский футболист Александр Зинченко в ближайшие недели уйдет из "Арсенала". 

Мадридский "Реал" хочет продать Андрея Лунина и ищет новый клуб для голкипера.  

Стало известно, чем Сергей Бубка занимается в последние годы. 

Тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в игроке из Узбекистана.   

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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