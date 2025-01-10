У вінницькій Ниві зробили несподівану заяву про Циганкова

Віктор Циганков у новому образі. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник "Жирони" та збірної України Віктор Циганков повертається на поле після травми. Футболіст увійшов до заявки каталонської команди на матч 20 туру іспанської Ла-Ліги.

Циганков давно живе в Іспанії, але продовжує допомагати рідній країні, повідомляє "Український футбол".

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Колишній віцепрезидент вінницької "Ниви" Ігор Гатауллін зізнався в тому, що Віктор Циганков не забуває про клуб, з якого він перейшов у "Динамо". Футболіст збірної України регулярно допомагає рідній команді, причому намагається робити це не публічно.

"Останнє, що Віктор Циганков зробив разом із батьком — для своєї футбольної школи закупив близько 800 м'ячів. І придбав форму для чотирьох чи п'яти юнацьких команд вінницької "Ниви". Це було пів року тому", — розповів Гатауллін.

Віктор Циганков на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Невдалий сезон для Циганкова

У минулому сезоні український футболіст був одним із лідерів "Жирони". Однак зараз ситуація змінилася. Травми заважають українцю стабільно виходити на поле, він зазнав уже кілька ушкоджень за чотири місяці. Через них футболіст пропустив і важливі матчі національної команди.

Циганков може вийти на поле вперше після довгої паузи вже в суботу, 11 січня. У рамках 20 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє на виїзді проти "Алавеса". Українець потрапив до заявки своєї команди на поєдинок.

Після 18 матчів у Ла-Лізі "Жирона" посідає 8 місце в турнірній таблиці. Циганков зіграв лише 10 поєдинків, у яких забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

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