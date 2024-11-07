Виктор Цыганков пропустит матчи Украины против Грузии и Албании

Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Сборная Украины в матчах Лиги Наций против Грузии и Албании снова не сможет рассчитывать на всех сильнейших игроков. Снова в команду не приедет вингер "Жироны" Виктор Цыганков.

Об этом сообщил Телеграмм-канал ТаТоТаке.

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Отметим, что Цыганков пропустил последние матчи сборной Украины из-за повреждений.

Виктор Цыганков (по центру) представил новенькую форму. Фото: УАФ

Что произошло с Цыганковым

Источник сообщил, что Цыганков не успел восстановиться от травмы задней поверхности бедра, из-за которой уже пропустил продолжительный период.

В Испании Цыганкову сделали МРТ, показавшее, что футболисту необходимо еще неделю восстанавливаться.

При этом ранее в клубе сообщалось, что Цыганков вернулся к полноценным тренировкам.

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Без 26-летнего Цыганкова Украина сыграет 16 ноября в Батуми против Грузии, а 19 ноября в Тиране против Албании.

Цыганков в этом сезоне провел за "Жирону" всего восемь матчей, где забил один мяч и совершил ассист.

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