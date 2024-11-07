Віктор Циганков пропустить матчі України проти Грузії та Албанії

Віктор Циганков. Фото: УАФ

Збірна України в матчах Ліги Націй проти Грузії та Албанії знову не зможе розраховувати на всіх сильніших гравців. Знову в команду не приїде вінгер "Жирони" Віктор Циганков.

Про це повідомив Телеграм-канал ТаТоТаке.

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Зазначимо, що Циганков пропустив останні матчі збірної України через пошкодження.

Віктор Циганков (по центру) представив нову форму. Фото: УАФ

Що сталося з Циганковим

Джерело повідомило, що Циганков не встиг відновитися від травми задньої поверхні стегна, через яку вже пропустив тривалий період.

У Іспанії Циганкову зробили МРТ, яке показало, що футболісту необхідно ще тиждень відновлюватись.

При цьому раніше в клубі повідомляли, що Циганков повернувся до повноцінних тренувань.

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Без 26-річного Циганкова Україна зіграє 16 листопада в Батумі проти Грузії, а 19 листопада в Тирані проти Албанії.

Циганков цього сезону провів за "Жирону" всього вісім матчів, де забив один м’яч та зробив асист.

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