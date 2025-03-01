Цыганков забил и отдал ассист в матче Жирона – Сельта

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В рамках чемпионата Испании по футболу провели матч "Жирона" и "Сельта". С первых минут на поле вышел украинский вингер каталонцев Виктор Цыганков.

Цыганков в прошедшем матче отметился двумя результативными действиями, передал портал Новини.LIVE.

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На 21-й минуте матча Цыганков после суматохи у ворот соперника пробил в ситуации, когда перед мячом уже никого не было.

Для Виктора этот гол стал первым в текущем сезон, поскольку он пропустил много матчей из-за травмы.

В конце первого тайма соперники сравняли счет — забил Лосада. Затем начале второй половины "Жирона" пропустила от Алонсо с пенальти.

На 68-й минуте "Жирона" сравняла счет, когда с паса Цыганкова забил Янхель Эррера.

Украинец провел на поле 85 минут. Его в конце заменил Аспирилья.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Цыганкову за матч оценку — 8.1. Больше из обеих команд только у Эрреры — 8.4.

"Жирона" — "Сельта" — 2:2

Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 — Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен.)

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