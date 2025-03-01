Циганков забив і віддав асист у матчі Жирона — Сельта

Циганков уперше забив за Жирону цього сезону, але не переміг
У рамках чемпіонату Іспанії з футболу провели матч "Жирона" і "Сельта". З перших хвилин на поле вийшов український вінгер каталонців Віктор Циганков.
Циганков у минулому матчі відзначився двома результативними діями, передав портал Новини.LIVE.
Циганков уперше забив у сезоні
На 21-й хвилині матчу Циганков після метушні біля воріт суперника пробив у ситуації, коли перед м'ячем уже нікого не було.
Для Віктора цей гол став першим у поточному сезоні, оскільки він пропустив багато матчів через травму.
Наприкінці першого тайму суперники зрівняли рахунок — забив Лосада. Потім на початку другої половини "Жирона" пропустила від Алонсо з пенальті.
На 68-й хвилині "Жирона" зрівняла рахунок, коли з пасу Циганкова забив Янхель Еррера.
Українець провів на полі 85 хвилин. Його в кінці замінив Аспірілья.
Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Циганкову за матч оцінку — 8.1. Більше у складі обох команд лише у Еррери — 8.4.
"Жирона" — "Сельта" — 2:2
Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 - Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен.)
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