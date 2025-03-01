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Циганков уперше забив за Жирону цього сезону, але не переміг

1 березня 2025 17:03
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Циганков забив і віддав асист у матчі Жирона — Сельта
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках чемпіонату Іспанії з футболу провели матч "Жирона" і "Сельта". З перших хвилин на поле вийшов український вінгер каталонців Віктор Циганков.

Циганков у минулому матчі відзначився двома результативними діями, передав портал Новини.LIVE.

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Циганков уперше забив у сезоні

На 21-й хвилині матчу Циганков після метушні біля воріт суперника пробив у ситуації, коли перед м'ячем уже нікого не було.

Для Віктора цей гол став першим у поточному сезоні, оскільки він пропустив багато матчів через травму.

Наприкінці першого тайму суперники зрівняли рахунок — забив Лосада. Потім на початку другої половини "Жирона" пропустила від Алонсо з пенальті.

На 68-й хвилині "Жирона" зрівняла рахунок, коли з пасу Циганкова забив Янхель Еррера.

Українець провів на полі 85 хвилин. Його в кінці замінив Аспірілья.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Циганкову за матч оцінку — 8.1. Більше у складі обох команд лише у Еррери — 8.4.

"Жирона" — "Сельта" — 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 - Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен.)

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