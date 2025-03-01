Циганков забив і віддав асист у матчі Жирона — Сельта

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

У рамках чемпіонату Іспанії з футболу провели матч "Жирона" і "Сельта". З перших хвилин на поле вийшов український вінгер каталонців Віктор Циганков.

Циганков у минулому матчі відзначився двома результативними діями, передав портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Циганков уперше забив у сезоні

На 21-й хвилині матчу Циганков після метушні біля воріт суперника пробив у ситуації, коли перед м'ячем уже нікого не було.

Для Віктора цей гол став першим у поточному сезоні, оскільки він пропустив багато матчів через травму.

Наприкінці першого тайму суперники зрівняли рахунок — забив Лосада. Потім на початку другої половини "Жирона" пропустила від Алонсо з пенальті.

На 68-й хвилині "Жирона" зрівняла рахунок, коли з пасу Циганкова забив Янхель Еррера.

Українець провів на полі 85 хвилин. Його в кінці замінив Аспірілья.

Авторитетний статистичний портал WhoScored поставив Циганкову за матч оцінку — 8.1. Більше у складі обох команд лише у Еррери — 8.4.

"Жирона" — "Сельта" — 2:2

Голи: Циганков, 21, Еррера, 68 - Лосада, 37, Алонсо, 50 (пен.)

Нагадаємо, Володимир Кличко планує повернутися в бокс для крайнього бою.

Ексгравець київського "Динамо" Олександр Алієв зустрічається з новою коханою.

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп влаштували скандал - на чиєму боці спортсмени.