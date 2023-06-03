Цуренко "не заметила" Андрееску в 3-м круге Ролан Гаррос

Цуренко выиграла матч у Андрееску. Фото: j48tennis.net

Украинская теннисистка Леся Цуренко в третьей круге Открытого чемпионата Франции встретилась с переживающей спад канадкой Бьянкой Андрееску. Уроженка Ровенской области оформила победу со счетом 6:1, 6:1.

Украинская теннисистка почти не ошибалась, тогда как ее соперница делала это на регулярной основе, сообщил портал Новини. LIVE.

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Даже локоть не стал помехой

Матч Цуренко и 42-й ракетки мира из Канады длился 63 минуты, в течение которых девушки не подавали эйсов, но залог успеха украинки был в почти безошибочной игре. Всего одна двойная ошибка не могла повлиять на результаты.

В отличие от Леси Андрееску сначала много ошибалась, затем нервничала и в последствии еще больше ошибалась.

Цуренко же играла уверенно и реализовала шесть из шести брейков против одной использованной попытки у соперницы.

Отметим, что для Цуренко и Андрееску это был третий матч, и первый на грунте. Во всех играх победила украинка.

Соперницей Цуренко в четвертом круге станет первая ракетка мира и настоящий друг Украины полячка Ига Швентек. 14 мая девушки встречались в третьем круге турнира WTA 1000 и Швентек отдала Цуренко всего два гейма (6:2, 6:0).

Со Швентек Леся также играла в прошлом году на Ролан Гаррос и снова выиграла всего два гейма (2:6, 0:6).

Отметим, что Цуренко во второй раз в карьере прошла в четвертый круг Ролан Гаррос. В 2018 году Леся из-за травмы снялась в матче против Гарбинье Мугурусы.

Впервые в истории на чтадии четвертого круга Открытого чемпионата франции сыграют две украинки. Ранее в третьем круге Элина Свитолина в трех сетах одолела Анну Блинкову.

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