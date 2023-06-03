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Цуренко "не помітила" Андреєску у 3-му колі Ролан Гаррос

3 червня 2023 21:48
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Цуренко "не помітила" Андреєску у 3-му колі Ролан Гаррос
Цуренко виграла матч у Андреєску. Фото: j48tennis.net
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Українська тенісистка Леся Цуренко у третьому колі Відкритого чемпіонату Франції зустрілася з канадкою Б'янкою Андреєску. Уродженка Рівненщини оформила перемогу з рахунком 6:1, 6:1.

Українська тенісистка майже не помилялася, тоді як її суперниця це робила на регулярній основі, повідомив портал Новини. LIVE.

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Швентек та Цуренко вже грали у Римі. Фото: j48tennis.net

Навіть лікоть не став на заваді

Матч Цуренко та 42-ї ракетки світу з Канади тривав 63 хвилини, упродовж яких дівчата не подавали ейсів, але запорука успіху українки була у майже безпомилковій грі. Усього одна подвійна помилка не могла вплинути на результати.

На відміну від Лесі Андреєску спочатку багато помилялася, потім нервувала і згодом ще більше помилялася .

Цуренко ж грала впевнено та реалізувала шість із шести брейків проти однієї використаної спроби у суперниці.

Зазначимо, що для Цуренка та Андреєску це був третій матч, і перший на ґрунті. У всіх іграх перемогла українка.

Суперницею Цуренко у четвертому колі стане перша ракетка світу та справжній друг України полячка Іга Швентек. 14 травня дівчата вже зустрічалися у третьому колі турніру WTA 1000 і Швентек віддала Цуренко лише два гейми (6:2, 6:0).

Зі Швентек Леся також грала минулого року на Ролан Гаррос і знову виграла всього два гейми (2:6, 0:6).

Зазначимо, що Цуренко вдруге у кар'єрі пройшла у четверте коло Ролан Гаррос. У 2018 році Леся через травму знялася в матчі проти Гарбіньє Мугуруси.

Вперше в історії у четвертому колі Відкритого чемпіонату франції зіграють дві українки. Раніше у третьому колі Еліна Світоліна у трьох сетах здолала Анну Блінкову.

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