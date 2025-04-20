Леся Цуренко сообщила о возвращении родственника из российского плена

Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

Украина в рамках большого обмена освободила из российского плена 277 человек. Среди них оказался родственник украинской теннисистки Леси Цуренко.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

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У семьи Цуренко радостные новости

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 239) сообщила, что во время последнего обмена вернулся домой ее родственник, который три года был в российском плену.

Теннисистка выразила благодарность за долгожданный момент.

"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена... С Пасхой всех. Спасибо Богу за этот подарок. И пусть будет больше хороших новостей для всех нас", — написала Цуренко.

В Украину 19 апреля вернулись 277 воинов, среди которых защитники Азовстали.

Отметим, что украинка подала иск против WTA, потому что организация из-за отказа отстранять россиян нанесла ей моральный ущерб.

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