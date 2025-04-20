Леся Цуренко сообщила о возвращении родственника из российского плена

Цуренко сообщила, что из плена вернулся ее родственник
Украина в рамках большого обмена освободила из российского плена 277 человек. Среди них оказался родственник украинской теннисистки Леси Цуренко.
Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
У семьи Цуренко радостные новости
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 239) сообщила, что во время последнего обмена вернулся домой ее родственник, который три года был в российском плену.
Теннисистка выразила благодарность за долгожданный момент.
"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена... С Пасхой всех. Спасибо Богу за этот подарок. И пусть будет больше хороших новостей для всех нас", — написала Цуренко.
В Украину 19 апреля вернулись 277 воинов, среди которых защитники Азовстали.
Отметим, что украинка подала иск против WTA, потому что организация из-за отказа отстранять россиян нанесла ей моральный ущерб.
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