Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цуренко сообщила, что из плена вернулся ее родственник arrow

Цуренко сообщила, что из плена вернулся ее родственник

20 апреля 2025 23:35
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Леся Цуренко сообщила о возвращении родственника из российского плена
Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Украина в рамках большого обмена освободила из российского плена 277 человек. Среди них оказался родственник украинской теннисистки Леси Цуренко.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

Реклама
Читайте также:
Леся Цуренко
Сообщение Леси Цуренко. Фото: скриншот

У семьи Цуренко радостные новости

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 239) сообщила, что во время последнего обмена вернулся домой ее родственник, который три года был в российском плену.

Теннисистка выразила благодарность за долгожданный момент.

"Вчера из вражеского плена вернулся мой родственник... После трех лет плена... С Пасхой всех. Спасибо Богу за этот подарок. И пусть будет больше хороших новостей для всех нас", — написала Цуренко.

В Украину 19 апреля вернулись 277 воинов, среди которых защитники Азовстали.

Отметим, что украинка подала иск против WTA, потому что организация из-за отказа отстранять россиян нанесла ей моральный ущерб.

Напомним, "Динамо" Киев может остаться без важных игроков.

Футбольный клуб "Фенербахче" хочет купить Михаила Мудрика из "Челси".

Португальский 40-летний ветеран Криштиану Роналду ждет трансфер в АПЛ для участия в клубном чемпионате мира.

Мирон Маркевич признался, что ждет от сборной Украины с Сергеем Ребровым.

пленные Теннис Леся Цуренко украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама