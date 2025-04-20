Леся Цуренко повідомила про повернення родича з російського полону

Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

Україна в рамках великого обміну звільнила з російського полону 277 чоловік. Серед них виявився родич української тенісистки Лесі Цуренко.

Про це тенісистка повідомила в Instagram.

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У сім’ї Цуренко радісні новини

Українська тенісистка Леся Цуренко (WTA 239) повідомила, що від час останнього обміну повернувся додому її родич, який три роки був у російському полоні.

Тенісистка висловила вдячність за довгоочікуваний момент.

"Вчора з ворожого полону повернувся мій родич... Після трьох років полону... З Великоднем всіх. Дякую Богу за цей подарунок. І нехай буде більше хороших новин для всіх нас", — написала Цуренко.

В Україну 19 квітня повернулися 277 воїнів, серед яких захисники Азовсталі.

Зазначимо, що українка подала позов проти WTA, бо організація через відмову відстороняти росіян нанесла їй моральну шкоду.

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