Цыганков принял участие в кампании ООН ради украинских беженцев

Виктор Цыганков в "Жироне". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Испанский офис ACNUR, Агентства ООН по делам беженцев, опубликовал видеоролик с участием полузащитника сборной Украины и "Жироны" Виктора Цыганкова.

В кадре футболист играет в мяч с детьми, которые были вынуждены покинуть Украину, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт полузащитника "Жироны".

Видео посвящено поддержке беженцев и вынужденно перемещенных лиц. В публикации подчеркивается, что инициатива направлена на привлечение внимания к проблемам семей, оказавшихся вдали от дома.

Виктор Цыганков с женой во время отдыха. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футбол как пространство безопасности

Виктор Цыганков принял участие в съемках в Испании, где сейчас выступает за "Жирону". Кампания акцентирует внимание на том, что спорт может стать точкой опоры и способом социальной интеграции для детей, переживших вынужденное переселение.

"Футбольное поле — мой дом, мое убежище, мое безопасное место. И оно может стать твоим также. Присоединяйся и стань частью этой команды. Поддержим беженцев и вынужденно перемещенные семьи в Украине и по всему миру. Потому что когда мы вместе, мы создаем безопасность, надежду и место, где каждый может почувствовать себя своим", — написал Цыганков.

