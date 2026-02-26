Циганков взяв участь у кампанії ООН на підтримку України

Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанське представництво ACNUR Агентства ООН у справах біженців опублікувало відео за участю півзахисника збірної України та "Жирони" Віктора Циганкова.

У кадрі футболіст грає в м'яч із дітьми, які були змушені покинути Україну, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт півзахисника "Жирони".

Відео присвячене підтримці біженців та вимушено переміщених осіб. У публікації підкреслюється, що ініціатива спрямована на привернення уваги до проблем сімей, які опинилися далеко від дому.

Віктор Циганков із дружиною під час відпочинку. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футбол як простір безпеки

Віктор Циганков взяв участь у зйомках в Іспанії, де зараз виступає за "Жирону". Кампанія акцентує увагу на тому, що спорт може стати точкою опори та способом соціальної інтеграції для дітей, які пережили вимушене переселення.

"Футбольне поле — мій дім, мій притулок, моє безпечне місце. І воно може стати твоїм також. Приєднуйся та стань частиною цієї команди. Підтримаємо біженців та вимушено переміщені сім'ї в Україні та по всьому світу. Бо коли ми разом, ми створюємо безпеку, надію і місце, де кожен може відчути себе своїм", — написав Циганков.

