Головна Спорт Циганков записав відео для українських біженців в Іспанії

Циганков записав відео для українських біженців в Іспанії

Дата публікації: 26 лютого 2026 19:31
Циганков взяв участь у кампанії ООН на підтримку України
Віктор Циганков у "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Іспанське представництво ACNUR Агентства ООН у справах біженців опублікувало відео за участю півзахисника збірної України та "Жирони" Віктора Циганкова. 

У кадрі футболіст грає в м'яч із дітьми, які були змушені покинути Україну, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт півзахисника "Жирони".

Читайте також:

Відео присвячене підтримці біженців та вимушено переміщених осіб. У публікації підкреслюється, що ініціатива спрямована на привернення уваги до проблем сімей, які опинилися далеко від дому.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков із дружиною під час відпочинку. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Футбол як простір безпеки

Віктор Циганков взяв участь у зйомках в Іспанії, де зараз виступає за "Жирону". Кампанія акцентує увагу на тому, що спорт може стати точкою опори та способом соціальної інтеграції для дітей, які пережили вимушене переселення.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Футбольне поле — мій дім, мій притулок, моє безпечне місце. І воно може стати твоїм також. Приєднуйся та стань частиною цієї команди. Підтримаємо біженців та вимушено переміщені сім'ї в Україні та по всьому світу. Бо коли ми разом, ми створюємо безпеку, надію і місце, де кожен може відчути себе своїм", — написав Циганков.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик може підписати контракт із відомою промоутерською компанією найближчим часом.

Хавбек збірної України з футболу Михайло Мудрик отримає доступ для повернення на базу "Челсі" і до тренувань.

спорт футбол біженці Віктор Циганков Жирона війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
