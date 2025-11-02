Арда Туран назвал Дениса Попова пародией после победы Шахтера над Динамо

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

В 11-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1. После игры главный тренер дончан Арда Туран вспомнил слова центрбека киевлян Дениса Попова, который после матча Кубка Украины назвал бразильцев дончан "пародией".

Туран признался, что слова Попова являются неуважением к "Шахтеру" и они мотивировали игроков, передает "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

Денис Попов в матче против "Шахтера". Фото: "Шахтер"

"Шахтер" ответил Попову

Главный тренер "Шахтера" заявил, что команда не обращает внимания на высказывания соперников в медиа, однако игроки дали ответ на поле — своей игрой и результатом. Он призвал оппонентов проявлять больше уважения в публичных комментариях, подчеркнув, что на поле допустимы любые приемы в рамках правил.

Туран также отметил, что Денис Попов, как опытный футболист, должен быть примером для молодежи, особенно для юных бразильцев "Шахтера", которые приехали играть за команду, несмотря на войну в Украине, и радуют тысячи детей.

"По моему убеждению, Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень.

И я хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер "Шахтера", а просто как человек", — сказал Туран.

Напомним, ранее бразильские футболисты "Шахтера" оставили лаконичное послание Денису Попову.

Легендарный боксер Леннокс Льюис рассказал о проблемах в последнем поединке в карьере с Виталием Кличко.