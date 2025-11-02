Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран назвал поведение Попова пародией

Туран назвал поведение Попова пародией

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 23:32
обновлено: 23:32
Арда Туран назвал Дениса Попова пародией после победы Шахтера над Динамо
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

В 11-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1. После игры главный тренер дончан Арда Туран вспомнил слова центрбека киевлян Дениса Попова, который после матча Кубка Украины назвал бразильцев дончан "пародией".

Туран признался, что слова Попова являются неуважением к "Шахтеру" и они мотивировали игроков, передает "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Денис Попов
Денис Попов в матче против "Шахтера". Фото: "Шахтер"

"Шахтер" ответил Попову

Главный тренер "Шахтера" заявил, что команда не обращает внимания на высказывания соперников в медиа, однако игроки дали ответ на поле — своей игрой и результатом. Он призвал оппонентов проявлять больше уважения в публичных комментариях, подчеркнув, что на поле допустимы любые приемы в рамках правил.

Туран также отметил, что Денис Попов, как опытный футболист, должен быть примером для молодежи, особенно для юных бразильцев "Шахтера", которые приехали играть за команду, несмотря на войну в Украине, и радуют тысячи детей.

"По моему убеждению, Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, по моему убеждению, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень.

И я хочу подчеркнуть: этот ответ я даю вам не как главный тренер "Шахтера", а просто как человек", — сказал Туран.

Напомним, ранее бразильские футболисты "Шахтера" оставили лаконичное послание Денису Попову.

Легендарный боксер Леннокс Льюис рассказал о проблемах в последнем поединке в карьере с Виталием Кличко.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Арда Туран
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации