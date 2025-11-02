Арда Туран назвав Дениса Попова пародією після перемоги Шахтаря над Динамо

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

В 11-му турі УПЛ донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:1. Після гри головний тренер донеччан Арда Туран згадав слова центрбека киян Дениса Попова, який після матчу Кубка України назвав бразильців донеччан "пародією".

Туран зізнався, що слова Попова є неповагою до "Шахтаря" і вони мотивували гравців, передає "Трибуна".

Денис Попов в матчі проти "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" відповів Попову

Головний тренер "Шахтаря" заявив, що команда не звертає уваги на висловлювання суперників у медіа, проте гравці дали відповідь на полі — своєю грою та результатом. Він закликав опонентів проявляти більше поваги в публічних коментарях, підкресливши, що на полі допустимі будь-які прийоми в межах правил.

Туран також наголосив, що Денис Попов, як досвідчений футболіст, має бути прикладом для молоді, особливо для юних бразильців "Шахтаря", які приїхали грати за команду, попри війну в Україні, і радують тисячі дітей.

"На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень.

І я хочу наголосити: цю відповідь я даю вам не як головний тренер "Шахтаря", а просто як людина", — сказав Туран.

Нагадаємо, раніше бразильські футболісти "Шахтаря" залишили лаконічне послання Денису Попову.

