Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран назвав поведінку Попова пародією

Туран назвав поведінку Попова пародією

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 23:32
Оновлено: 23:32
Арда Туран назвав Дениса Попова пародією після перемоги Шахтаря над Динамо
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

В 11-му турі УПЛ донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:1. Після гри головний тренер донеччан Арда Туран згадав слова центрбека киян Дениса Попова, який після матчу Кубка України назвав бразильців донеччан "пародією".

Туран зізнався, що слова Попова є неповагою до "Шахтаря" і вони мотивували гравців, передає "Трибуна".

Реклама
Читайте також:
Денис Попов
Денис Попов в матчі проти "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" відповів Попову

Головний тренер "Шахтаря" заявив, що команда не звертає уваги на висловлювання суперників у медіа, проте гравці дали відповідь на полі — своєю грою та результатом. Він закликав опонентів проявляти більше поваги в публічних коментарях, підкресливши, що на полі допустимі будь-які прийоми в межах правил.

Туран також наголосив, що Денис Попов, як досвідчений футболіст, має бути прикладом для молоді, особливо для юних бразильців "Шахтаря", які приїхали грати за команду, попри війну в Україні, і радують тисячі дітей.

"На моє переконання, Попов має бути одним із тих гравців, які є прикладом для молодого покоління. Тому, на моє переконання, він теж проявив себе як пародія на певний, окремо взятий рівень.

І я хочу наголосити: цю відповідь я даю вам не як головний тренер "Шахтаря", а просто як людина", — сказав Туран.

Нагадаємо, раніше бразильські футболісти "Шахтаря" залишили лаконічне послання Денису Попову.

Легендарний боксер Леннокс Льюїс розповів про проблеми в останньому поєдинку в кар'єрі з Віталієм Кличком.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Арда Туран
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації