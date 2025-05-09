Туран отреагировал на предложение Шахтера — что решил тренер

Арда Туран во время тренировки. Фото: instagram.com/ardaturan/

Донецкий "Шахтер" активно работает над назначением нового главного тренера. По информации из Турции и Испании, клуб сделал официальное предложение бывшему игроку "Барселоны" и нынешнему наставнику "Еюпспора" Арде Турану.

Об этом рассказал президент турецкого клуба Мурат Озкай в интервью испанскому изданию Diario AS.

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Предложение от украинского гранда оказалось для Турана неожиданным, но интригующим. Однако 38-летний специалист пока рассматривает варианты и не спешит с ответом. Важно отметить, что в долгосрочной перспективе Туран мечтает однажды возглавить мадридский "Атлетико" после ухода Диего Симеоне.

Марино Пушич (справа) и Дарио Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Почему Туран не спешит соглашаться

Не последнюю роль в этой истории сыграл близкий друг тренера, бывший игрок и наставник "Галатасарая" Неджати Атеш, который публично посоветовал Арде принять вызов и попробовать себя в украинском чемпионате.

Арда Туран возглавляет "Еюпспор" с 2023 года и уже успел добиться с командой впечатляющих результатов. В январе 2025 года клуб подписал ветерана "Шахтера" Тараса Степаненко, а сейчас занимает шестое место в турецкой Суперлиге, сохраняя шансы побороться за еврокубки. Это считается очень достойным результатом с учетом состава команды.

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