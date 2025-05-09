Туран відреагував на пропозицію Шахтаря — що вирішив тренер

Арда Туран під час тренування. Фото: instagram.com/ardaturan/

Донецький "Шахтар" активно працює над призначенням нового головного тренера. За інформацією з Туреччини та Іспанії, клуб зробив офіційну пропозицію колишньому гравцеві "Барселони" та нинішньому наставнику "Еюпспора" Арді Турану.

Про це розповів президент турецького клубу Мурат Озкай в інтерв'ю іспанському виданню Diario AS.

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Пропозиція від українського гранда виявилася для Турана несподіваною, але інтригуючою. Однак 38-річний фахівець поки розглядає варіанти та не поспішає з відповіддю. Важливо зазначити, що в довгостроковій перспективі Туран мріє одного разу очолити мадридський "Атлетіко" після відходу Дієго Сімеоне.

Марино Пушич (праворуч) та Дарійо Срна. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чому Туран не поспішає погоджуватися

Не останню роль у цій історії зіграв близький друг тренера, колишній гравець й наставник "Галатасарая" Неджаті Атеш, який публічно порадив Арді прийняти виклик та спробувати себе в українському чемпіонаті.

Арда Туран очолює "Еюпспор" із 2023 року і вже встиг домогтися з командою вражаючих результатів. У січні 2025 року клуб підписав ветерана "Шахтаря" Тараса Степаненка, а зараз посідає шосте місце в турецькій Суперлізі, зберігаючи шанси поборотися за єврокубки. Це вважається дуже гідним результатом з урахуванням складу команди.

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