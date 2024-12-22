Усик и Фьюри: организаторы показали новое промо к бою в Эр-Рияде

Турки Аль аш-Шейх представил новое промо-боя Усик — Фьюри
В Эр-Рияде через считанные минуты сразятся чемпион мира по версиях WBC, WBA, WBO Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Эти боксеры встречались в мае и тогда украинец победил раздельным решением судей.
За час до боя организатор поединка Турки Аль аш-Шейх опубликовал новое промо поединка Усик — Фьюри.
December 21, 2024
Новое промо боя Усик — Фьюри
В новом промо организаторы использовали кадры, которые были на медиа-неделе, передовавшей поединку.
Особенно ярко выглядят образы украинского боксера в течение недели.
Первый бой Усика и Фьюри прошел 19 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. После этого оба спортсмена начали усиленную подготовку к реваншу, который должен окончательно ответить на все вопросы, оставшиеся после их первой встречи.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик-Фьюри 2.
Друг и брат директора команды Усика Даниэль Лапин уверенно победил ранее непобежденного соперника.
Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий в Эр-Рияде выиграл и попросил поединок у экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.
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