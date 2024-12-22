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Турки Аль аш-Шейх представил новое промо-боя Усик — Фьюри

22 декабря 2024 00:07
Алексей Паламарчук - Редактор
Усик и Фьюри: организаторы показали новое промо к бою в Эр-Рияде
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
Алексей Паламарчук - Редактор

В Эр-Рияде через считанные минуты сразятся чемпион мира по версиях WBC, WBA, WBO Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Эти боксеры встречались в мае и тогда украинец победил раздельным решением судей.

За час до боя организатор поединка Турки Аль аш-Шейх опубликовал новое промо поединка Усик — Фьюри.

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В новом промо организаторы использовали кадры, которые были на медиа-неделе, передовавшей поединку.

Особенно ярко выглядят образы украинского боксера в течение недели.

Первый бой Усика и Фьюри прошел 19 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. После этого оба спортсмена начали усиленную подготовку к реваншу, который должен окончательно ответить на все вопросы, оставшиеся после их первой встречи.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик-Фьюри 2.

Друг и брат директора команды Усика Даниэль Лапин уверенно победил ранее непобежденного соперника.

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий в Эр-Рияде выиграл и попросил поединок у экс-чемпиона Деонтея Уайлдера.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс Усик — Фьюри 2

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