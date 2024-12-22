Усик та Ф'юрі: організатори показали нове промо до бою в Ер-Ріяді

Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

В Ер-Ріяді за лічені хвилини змагатимуться чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. Ці боксери зустрічалися у травні, і тоді українець переміг роздільним рішенням суддів.

За годину до бою організатор поєдинку Турки Аль-Аш-Шейх опублікував нове промо поєдинку Усик — Ф'юрі.

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Нове промо бою Усик — Ф'юрі

У новому промо організатори використали кадри, які були на медіа-тижні, що передував поєдинку.

Особливо яскраво виглядають образи українського боксера упродовж тижня.

Перший бій Усика та Ф'юрі відбувся 19 травня і завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Після цього обидва спортсмени розпочали посилену підготовку до реваншу, який має остаточно відповісти на всі питання, що залишилися після їхньої першої зустрічі.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик-Фьюрі 2.

Друг і брат директора команди Усика Даніель Лапін впевнено переміг раніше непереможеного суперника.

Український суперважкоатлет Андрій Новицький в Ер-Ріяді виграв і попросив поєдинок у ексчемпіона Деонтея Уайлдера.