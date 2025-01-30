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В авиакатастрофе в США погибли чемпионы мира из РФ

30 января 2025 17:26
Александр Ильющенков - Редактор
Легендарные фигуристы из России погибли в авиакатастрофе в США
Спасатели на месте катастрофы. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Александр Ильющенков - Редактор

В США произошла масштабная авиакатастрофа, во время которой столкнулись гражданский самолет и военный вертолет. В СМИ появляются подтверждения относительно личностей погибших.

Известные российские фигуристы и тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов погибли в катастрофе, сообщают российские СМИ, ссылаясь на директора спортивного клуба Бостона Дуга Зегибе.

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Также подтверждена гибель шести фигуристов. Окончательные данные будут обнародованы позже.

Российские фигуристы Шишкова и Наумов
Российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото: росСМИ

Смерть Шишковой и Наумова

"Шесть – это ужасное количество для нас, но мы благодарны, что их было не более чем шесть. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов", — сообщил журналистам директор бостонского клуба.

Всего на борту пассажирского самолета находились 64 человека, пока нет никакой информации о тех, кто выжил.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира-1994 в парном катании за сборную РФ, пятикратные призеры чемпионатов Европы.

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