Легендарні фігуристи з Росії загинули у авіакатастрофі в США

Рятувальники на місці катастрофи. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

У США сталася масштабна авіакатастрофа, під час якої зіткнулися цивільний літак та військовий гелікоптер. У ЗМІ з'являються підтвердження щодо осіб загиблих.

Відомі російські фігуристи та тренери Євгенія Шишкова та Вадим Наумов загинули у катастрофі, повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на директора спортивного клубу Бостона Дуга Зегібе.

Читайте також:

Також підтверджена загибель шести фігуристів. Остаточні дані будуть оприлюднені пізніше.

Російські фігуристи Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Фото: росЗМІ

Смерть Шишкової та Наумова

"Шість – це жахлива кількість для нас, але ми вдячні, що їх було не більше ніж шість. Це матиме далекосяжні наслідки для нашої спільноти фігуристів", — повідомив журналістам директор бостонського клубу.

Всього на борту пасажирського літака знаходились 64 особи, поки що немає жодної інформації про тих, хто вижив.

Євгенія Шишкова та Вадим Наумов — чемпіони світу-1994 у парному катанні за збірну РФ, п'ятиразові призери чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, англійський клуб може придбати гравця збірної України Анатолія Трубіна.

Колишній гравець "Динамо" Маріс Верпаковскіс розповів, чим його здивував головний тренер киян Олександр Шовковський.

У київському "Динамо" попрощались з Георгієм Бущаном, який переїхав грати до Саудівської Аравії.