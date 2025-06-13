Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Баварии не в восторге от поступка Сане — заявление клуба

В Баварии не в восторге от поступка Сане — заявление клуба

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 16:07
Бавария не отпускает Сане в Галасатарай — заявление клуба
Лерой Сане празднует гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse
Ключові моменти Что в "Баварии" сказали о Сане

Немецкий вингер Лерой Сане официально покидает мюнхенскую "Баварию" по окончании контракта 30 июня. Уже с 1 июля он станет игроком турецкого "Галатасарая", с которым подписал трехлетнее соглашение.

Переход игрока подтвержден обеими сторонами, сообщает Hurriyet.

Реклама
Читайте также:

Футболист сборной Германии проведет клубный чемпионат мира 2025 года в составе "Баварии". Турнир стартует 15 июня, и Сане включен в заявку на групповой этап. Возможное участие в 1/8 финала также не исключено. 

По информации клуба, вингер продолжит тренировки с командой до завершения своих обязательств. После турнира Сане переедет в Турцию, где будет зарабатывать 9 млн евро в год, а также получать 3 млн сезонного бонуса за лояльность. 

Лерой Сане
Лерой Сане и Томас Мюллер с трофеем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что в "Баварии" сказали о Сане

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге, отметился 11 голами и 5 результативными передачами. Также он сыграл 13 матчей в Лиге чемпионов, где забил один мяч. За четыре сезона в клубе он стал ключевым элементом атаки.

"Если у игрока есть другое предложение и он его принимает — это нормально. У нас нет обид, все сделано профессионально. Сане поможет нам на клубном чемпионате мира, а потом откроет новую главу в карьере", — сказал спортивный директор "Баварии" Макс Эберль. 

Напомним, Артем Милевский назвал женщину, с которой предпочел не связываться во время выступлений за "Динамо". 

Как сейчас выглядит Юлия Левченко, которую называют одной из первых красавиц в украинском спорте. 

Арда Туран умудрился настроить против себя болельщиков "Динамо" во время первого интервью в "Шахтере". 

Жозе Моуринью заберет у "Манчестер Юнайтед" игрока, который не сумел раскрыться в Англии. 

спорт футбол Футбол трансферы Галатасарай Бавария
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации