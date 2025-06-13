Бавария не отпускает Сане в Галасатарай — заявление клуба

Лерой Сане празднует гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Немецкий вингер Лерой Сане официально покидает мюнхенскую "Баварию" по окончании контракта 30 июня. Уже с 1 июля он станет игроком турецкого "Галатасарая", с которым подписал трехлетнее соглашение.

Переход игрока подтвержден обеими сторонами, сообщает Hurriyet.

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Футболист сборной Германии проведет клубный чемпионат мира 2025 года в составе "Баварии". Турнир стартует 15 июня, и Сане включен в заявку на групповой этап. Возможное участие в 1/8 финала также не исключено.

По информации клуба, вингер продолжит тренировки с командой до завершения своих обязательств. После турнира Сане переедет в Турцию, где будет зарабатывать 9 млн евро в год, а также получать 3 млн сезонного бонуса за лояльность.

Лерой Сане и Томас Мюллер с трофеем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что в "Баварии" сказали о Сане

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 30 матчей в Бундеслиге, отметился 11 голами и 5 результативными передачами. Также он сыграл 13 матчей в Лиге чемпионов, где забил один мяч. За четыре сезона в клубе он стал ключевым элементом атаки.

"Если у игрока есть другое предложение и он его принимает — это нормально. У нас нет обид, все сделано профессионально. Сане поможет нам на клубном чемпионате мира, а потом откроет новую главу в карьере", — сказал спортивный директор "Баварии" Макс Эберль.

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