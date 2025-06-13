Баварія не відпускає Сане в Галасатарай — заява клубу

Лерой Сане святкує гол. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Німецький вінгер Лерой Сане офіційно залишає мюнхенську "Баварію" після закінчення контракту 30 червня. Уже з 1 липня він стане гравцем турецького "Галатасарая", з яким підписав трирічну угоду.

Перехід гравця підтверджено обома сторонами, повідомляє Hurriyet.

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Футболіст збірної Німеччини проведе клубний чемпіонат світу 2025 року в складі "Баварії". Турнір стартує 15 червня, і Сане занесений до заявки на груповий етап. Можлива участь в 1/8 фіналу також не виключена.

За інформацією клубу, вінгер продовжить тренування з командою до завершення своїх зобов'язань. Після турніру Сане переїде до Туреччини, де зароблятиме 9 млн євро на рік, а також отримуватиме 3 млн сезонного бонусу за лояльність.

Лерой Сане і Томас Мюллер із трофеєм. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що в "Баварії" сказали про Сане

У поточному сезоні 29-річний гравець провів 30 матчів у Бундеслізі, відзначився 11 голами та 5 результативними передачами. Також він зіграв 13 матчів у Лізі чемпіонів, де забив один м'яч. За чотири сезони в клубі він став ключовим елементом атаки.

"Якщо у гравця є інша пропозиція і він її приймає — це нормально. У нас немає образ, усе зроблено професійно. Сане допоможе нам на клубному чемпіонаті світу, а потім відкриє нову главу в кар'єрі", — сказав спортивний директор "Баварії" Макс Еберль.

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