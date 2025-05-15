Бенфика пересмотрит статус Трубина перед трансферным окном

Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может сохранить пост основного вратаря португальской "Бенфики". Однако в услугах игрока заинтересованы и другие клубы.

"Бенфика" сделает все, чтобы извлечь максимум из ситуации с украинцем, сообщает Glorioso1904.

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Контракт Анатолия Трубина с "Бенфикой" действует до лета 2028 года. Руководство португальского клуба собирается предложить 23-летнему игроку продлить соглашение на более выгодных условиях. Согласие Анатолия позволит "Бенфике" увеличить сумму отступных за голкипера.

Анатолий Трубин в матче против "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Трубиным интересуются в АПЛ

В сезоне 2024/2025 украинский вратарь провел за португальскую команду 46 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 47 голов. Уверенная игра Трубина привела к тому, что за его успехами наблюдают представители разных европейских клубов.

Анатолий Трубин спасает ворота "Бенфики". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Главным претендентом на Трубина считается "Манчестер Сити". Летом английский клуб отпустит своего вратаря Эдерсона в Саудовскую Аравию. Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола ищет нового, молодого и уверенного в себе голкипера. Им может стать Анатолий Трубин. Трансферная стоимость украинского игрока составляет 25 млн евро, но "Бенфика" захочет либо сохранить футболиста, либо заработать на его уходе намного больше.

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