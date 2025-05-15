Бенфіка перегляне статус Трубіна перед трансферним вікном

Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може зберегти роль основного воротаря португальської "Бенфіки". Однак у послугах гравця зацікавлені й інші клуби.

"Бенфіка" зробить усе, щоб витягти максимум із ситуації з українцем, повідомляє Glorioso1904.

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Контракт Анатолія Трубіна з "Бенфікою" діє до літа 2028 року. Керівництво португальського клубу збирається запропонувати 23-річному гравцеві продовжити угоду на більш вигідних умовах. Згода Анатолія дозволить "Бенфіці" збільшити суму відступних за голкіпера.

Анатолій Трубін у матчі проти "Спортинга". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Трубіним цікавляться в АПЛ

У сезоні 2024/2025 український воротар провів за португальську команду 46 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 47 голів. Впевнена гра Трубіна призвела до того, що за його успіхами спостерігають представники різних європейських клубів.

Анатолій Трубін рятує ворота "Бенфіки". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Головним претендентом на Трубіна вважається "Манчестер Сіті". Влітку англійський клуб відпустить свого воротаря Едерсона в Саудівську Аравію. Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола шукає нового, молодого і впевненого в собі голкіпера. Ним може стати Анатолій Трубін. Трансферна вартість українського гравця становить 25 млн євро, але "Бенфіка" захоче або зберегти футболіста, або заробити на його відході набагато більше.

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